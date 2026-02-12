El sábado 14, domingo 15 y lunes 16 de febrero el Carnaval del País vivirá el fin de semana más esperado del verano. Show en vivo, comparsas deslumbrantes y una fiesta que se extiende con el After Billboard especial el sábado.

La Fiesta Nacional Carnaval del País se prepara para tres noches consecutivas de pura fiesta en la pasarela más linda de la Argentina. Papelitos, Marí Marí, O’Bahía y Ará Yeví desplegarán su magia este sábado 14, domingo 15 y lunes 16 de febrero buscando los mejores puntajes del selecto jurado para alzar la copa en este 2026.

El sábado, después del paso de las cuatro comparsas, la fiesta no termina: el After Billboard de Carnaval, la gran novedad de esta edición, continuará la celebración con el show en vivo de Los Totora, uno de los platos fuertes confirmados para el fin de semana largo. Música en vivo, cantina abierta, venta de espuma y un ambiente único frente a la Casa Rosada extenderán la alegría, sin costo adicional, para quienes hayan presenciado el Carnaval del País.

Precios y descuentos vigentes para el fin de semana largo

Según informaron desde la organización del espectáculo, la Comisión Directiva mantiene el beneficio especial para los residentes del departamento Gualeguaychú:



- Residentes: Para el sábado 14 y domingo 15 de Carnaval, el valor es de $30.000; en tanto, el lunes 16, el costo de la entrada general será de $20.000. Además, el día lunes, podrán acceder a cualquier ubicación de los VIP con un descuento de 15 mil pesos por ubicación comprando el espacio para cuatro personas.



- No residentes (público general): durante todo el fin de semana XXL, el valor será de $40.000.

Importante para residentes: las entradas solo se adquieren de forma presencial en las boleterías del Corsódromo (DNI en mano para acreditar domicilio en el departamento). Horarios: viernes de 9 a 13 y de las 17 a 21 h y sábado desde las 10 de la mañana. El ingreso al predio se realizará por una puerta determinada, con DNI obligatorio.

También recordaron que el espectáculo comienza a las 21:30 horas cada noche, y que se recomienda llegar con anticipación para disfrutar del clima previo y evitar demoras.

Para la compra de entradas y ubicaciones, las boleterías están abiertas de martes a viernes de 9 a 13 y de 17 a 21 horas; mientras que el sábado, domingo y lunes, lo harán desde las 9 de la mañana al cierre del espectáculo. También pueden conseguirse en www.allaccess.com.ar