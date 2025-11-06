Según se informó, durante el sábado y el domingo, habrá saltos de exhibición a cargo de un cuerpo profesional de paracaidistas, que tendrán a la ExpoMoto como epicentro. Pero además, aquellos amantes de la aventura podrán contratar los denominados saltos “Tándem” que se cumplirán paralelamente desde el Aero Club.

El salto "Tándem" es una variación del paracaidismo convencional en la que una persona salta junto a un paracaidista unido por medio de un sistema de doble arnés. La caída libre dura alrededor de 30 segundos, seguida de 4 a 5 minutos de vuelo bajo en paracaídas, con una duración total del salto de aproximadamente 5 a 6 minutos.

Desde el club se indicó que el objetivo es promocionar otra actividad aérea poco frecuente pero a la vez requerida. “Toda la actividad estará concentrada durante sábado y domingo. La ExpoMoto recibirá el aporte de los saltos profesionales, y también se ofrecerá a quienes deseen saltar la posibilidad de tener esta experiencia. Además, y según la demanda, probablemente también se efectúen vuelos de bautismo” dijo el presidente del Aero Club, Carlos Ávalos.

Los saltos están siendo promocionados por el club a través de sus redes sociales, y seguirán siendo ofrecidos durante el fin de semana en un stand de la Expo Moto.

Fuente: R2820