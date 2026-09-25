El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para este sábado y domingo en gran parte del territorio provincial. Se prevén tormentas de variada intensidad, lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas de viento.

Según el informe, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas de precipitaciones intensas en cortos períodos, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento.

Se estiman valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual.

En Gualeguaychú este sábado, la temperatura máxima será de 22 grados, y las condiciones climáticas serán similares a las de este viernes. En tanto, el domingo, la probabilidad de precipitaciones se incrementaría, sobre todo después el mediodía.