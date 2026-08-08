El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que continúan las buenas condiciones climáticas y las bajas temperaturas. En esa línea, se anuncia que las mínimas seguirán siendo bajas y las máximas no superarán los 14 grados. No hay anuncio de nuevas lluvias en el corto plazo.

La semana que viene se pronostican varios días con temperaturas muy bajas. Se prevén mínimas de entre 2, 3 y 4 grados por varias jornadas.

Así estará el tiempo este sábado



En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 7 grados y la máxima alcanzará los 16 grados. En la capital y alrededores se anuncia un día con cielo algo nublado.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 7 grados y una máxima de 16 grados. Allí también se prevé un sábado con algunas nubes.

En Colón, Uruguay, Tala e Islas, por último, se espera una mínima de 7 grados y una máxima de 14 grados. En estas localidades también se pronostica cielo un algo nublado.