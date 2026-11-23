En el fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional, la cantidad de viajeros cayó 17,4% frente al mismo período de 2025 y el gasto total se hundió un 30,3% real, según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Aunque en el receso del año pasado, el descanso se extendió durante cuatro días, mientras en esta oportunidad fueron tres y también incidió la cercanía con los feriados extraordinarios de principios de noviembre por la visita del papa León XIV.

En esta oportunidad, se movilizaron 1.410.000 turistas en todo el país y se generó un impacto económico directo de $332.557 millones. Sin embargo, detrás del movimiento que dejó el feriado, los indicadores mostraron un turismo condicionado por el menor poder adquisitivo, los viajes de cercanía y la búsqueda de alternativas más económicas.

La estadía promedio fue de dos días, por encima de los 1,8 registrados durante el feriado del 12 de octubre, pero por debajo de los 2,3 días del mismo período del año pasado. A su vez, el gasto promedio diario por turista alcanzó los $118.770, lo que representó una baja real del 3,1% interanual.

La combinación de menos viajeros, estadías más breves y un consumo diario más acotado llevó a que el impacto económico total registrara una caída real del 30,3%. En ese escenario, las propuestas gratuitas, las actividades al aire libre y las escapadas de corta distancia ganaron protagonismo frente a los viajes de mayor duración.

Entre los diferentes destinos, ganaron lugar los que tenían fiestas populares, competencias deportivas y acontecimientos culturales, mientras que otros tuvieron una demanda más acotada. Las reservas de último momento y los excursionistas —visitantes que se trasladan por el día sin pernoctar— también incidieron en el balance del fin de semana.