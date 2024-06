A partir de este sábado comienza una seguidilla de feriados: el lunes 17 de junio se conmemora el paso a la inmortalidad de Martín Miguel de Güemes y se forma el primer fin de semana largo al unirse al sábado y domingo que lo preceden; y al jueves 20 de junio –Día de la Bandera– se le suma el puente del viernes sumando de esta manera cuatro día no laborales más.

Este escenario podría ser considerado una panacea para la industria del turismo, sin embargo con sólo recorrer los lugares típicos de la ciudad es muy poco el movimiento que se ve. La Costanera no varía del movimiento usual, y los locales gastronómicos no muestran el fervor típico de los feriados.

Y esta sensación que transmite la realidad también se ve reflejada en los datos: para el primer fin de semana largo –del 15 al 17 de junio– el nivel de reserva en la previa quedó en promedio en el 35%, y tanto los referentes del sector privado como desde el Consejo Mixto de Turismo remarcan que los números no son alentadores, y que en lo que respecta al segundo de los fines de semana –que tiene una noche más– hay una mejoría en las reservas, pero que es leve.

“En general, la situación de estos dos fines de semana no es la mejor en cuanto al nivel de reservas. No quita eso de que por ahí, si el clima ayuda, nos encontremos con algún día con cierto nivel de público que se haya hecho una escapada de la ciudad; por ahí aunque sea de una noche. Habrá algún prestador que por ahí tenga un mejor nivel de reservas, pero en el promedio yo creo que no vamos a estar superando el 30% o el 40%”, afirmó el presidente de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos (AHGG) Marcelo Friedrich.

Foto: Mauricio Ríos

Una visión similar reflejó Fernando Zuloaga, presidente del Consejo Mixto de Turismo: “Para este fin de semana, el porcentaje de reservas rondaba el 30%, que es relativamente bajo. Este año tiene la particularidad de que quedaron juntos dos fines de semana, y la gente a la hora de optar, opta por el segundo que es más largo. El escenario para ese feriado es más positivo, ya que el índice de reservas ronda el 50%”.

“La necesidad de poder facturar en estos fines de semana y lograr mejores ingresos sirven para cubrir la estructura de costos que desde abril se viene viendo afectada por los aumentos, sobre todo en lo que tiene que ver con las tarifas. El gran problema que hay acá es la no venta de los servicios. Tenemos muchos prestadores que se han encontrado con que desde abril a esta parte no han recibido llamados y han decidido tomarse un par de meses para hacer mantenimiento, cerrar el local, bajar los costos y una vez que las expectativas de venta sean un poco más interesantes, reabrir las puertas. Todo esto se ha reflejado mucho con la situación económica en general, donde al público argentino le está costando más salir, más allá de que vengan o no en una escapada. Hoy se está cuidando mucho el bolsillo a raíz del retroceso que han tenido todos los ingresos en general”, enumeró Friedrich para explicar las consecuencias que tendrá este parate en la venida de turistas.

Las causas de la baja en reservas

A la hora de enumerar factores, son varios los que salen a la luz, siendo el principal la crisis económica, el retraso en los sueldos y la recesión que se vive en la actualidad en todo el país. De hecho, a nivel nacional los números de los grandes centros turísticos –como Mar del Plata, Carlos Paz y Bariloche– son semejantes a los registrados en Gualeguaychú.

“El principal condicional de esta situación es la economía. Sin contar el fin de semana largo, nosotros estamos trabajan todos los días un 30% menos que años anteriores. El parate económico que estamos viviendo hace que la gente que tenga un ahorro quizás prefiera guardarlo y esperar a ver cómo mejora la situación”, remarcó por su parte Jorge Riehme, propietario del complejo Termas del Guaychú ubicadas en Ruta 14.

En este contexto, las termas suelen ser los complejos más elegidos en Gualeguaychú, especialmente durante la temporada de invierno, llegando a registrar un 100% de ocupación durante los fines de semana largo. Sin embargo, este año la realidad es diferente: “En cuanto a los niveles de reserva en sí, para el primer fin de semana largo estamos en un poco más del 50%. Y en el otro, el más largo, estaremos en un 60%. Igualmente, creo que los números finales que tendremos serán de alrededor del 60% para este y 70% para el del Día de la Bandera. No creo que se pase de esos valores”, agregó.

Otro factor determinante que atenta contra este fin de semana largo es que el domingo es el Día del Padre, una festividad en la cual muchos prefieren pasarla en familia en vez de haciendo turismo.

Foto: Mauricio Ríos

“El nivel de reserva es bastante bajo para cualquiera de los dos fines de semana largo. De cualquier manera, hay como un poquitito más para el próximo, que es de cuatro días, ya que creo que los fines de semana los fines de semana en los que cae el Día del Padre o del Día o de la Madre nunca son de los más concurridos. Y ahora, al tener la opción de venir este de tres días o de salir el que viene, estimo que la gente va a priorizar el próximo, no este que viene ahora”, analizó la empresaria Marisa Yabrán, propietaria del Hotel Aguaý.

Finalmente, los pronósticos de lluvia –de hecho la tarde del viernes cayó un aguacero en la ciudad en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) llovió durante gran parte de la jornada– también atentan contra el movimiento turístico en la ciudad. En lo que más perjudica un mal pronóstico es que hace que los audaces que emprenden una escapada de manera improvisada y sin reserva se arrepientan de hacerlo.

“Somos una ciudad donde el turista la puede elegir por proximidad ya que llega rápidamente, y si el clima se pronostica bueno es algo que influye a la hora de hacer una escapadita o un viaje a último momento, algo que no impacta en las reservas anteriores”, explicó Friedrich sobre esta posibilidad de que lleguen viajeros a último momento.

Las consecuencias de un fin de semana perdido y la esperanza uruguaya

Lo cierto es que el sector turístico local vivió un tiempo de bonanza cuando la diferencia cambiaria con la República Oriental del Uruguay era favorable a los habitantes de la otra orilla. Durante ese buen tiempo los uruguayos cruzaban el puente y no sólo que hacían compras de todo tipo sino que también disfrutaban de la gastronomía y los atractivos turísticos locales.

La mega devaluación producida en diciembre pasado frenó este flujo de turistas internacionales, sin embargo la pequeña brecha que se formó ahora entre el peso y el dólar volvió a atraer a habitantes del Uruguay a este lado del río.

Foto: Mauricio Ríos

“Tenemos algunos fines de semana donde hemos visto que el clima ha cambiado un poquito y por ahí ha llegado un poco más de público uruguayo. Hace poco también hemos visto un informe que salió en Montevideo que decía que había muchos productos que todavía estaban un 60% más barato en Argentina que en Uruguay. Son cosas que en esta situación general nosotros deberíamos tratar de explotar y en pos de eso se está trabajando”, remarcó Friedrich al respecto antes de destacar que la estrategia publicitaria para atraer turistas está apuntada al país vecino: “Las campañas turísticas de Gualeguaychú están mayormente abocadas a lo que es el público uruguayo. Es donde estamos mostrando todos los atractivos que tenemos para que nos vengan a visitar en vacaciones y todos los fines de semana que se pueda. Me parece muy importante que estemos haciendo eso”.

Vacaciones de invierno y segundo semestre: las apuestas del sector

Más allá de las pocas expectativas que genera entre los prestadores estos dos fines de semana de junio, ahora las esperanza están puestas en julio, donde tendrán lugar no sólo las vacaciones de invierno en Argentina –del 15 al 26 de julio– sino también en Uruguay, entre el 1 y el 5 de julio.

Sin embargo, julio también marcaría el comienzo de una apuesta hecha por parte de los privados y el Consejo Mixto con una serie de eventos que tendrán lugar a lo largo de la segunda mitad del año.

“Creemos que vamos a tener un segundo semestre muy interesante en la ciudad, en particular dado que ya tenemos varios eventos confirmados, como el Ironman, Expo Moto y La Costa Showcar, entre otros. Todos son eventos que son autoconvocantes, que mueves mucha cantidad de público. Por eso creemos que el segundo semestre va a ser muy interesante para todo lo que tiene que ver con el turismo de Gualeguaychú y la comunidad en general, porque estos eventos también vienen a enaltecer la ciudad y a generar un atractivo, pero además dejan un nivel de divisas muy interesante que derrama en toda la sociedad”, concluyó Friedrich.