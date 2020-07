Fin del conflicto: Depositaron los salarios de los trabajadores de Resyder

“Así también reivindicamos la unidad, organización y solidaridad que los compañeros demostraron y llevaron a cabo en este conflicto, no dejándose amedrentar ante los embates de la empresa que utilizó en diferentes momentos a la fuerza pública, a fiscales de la justicia ordinaria, intentando detener a los representantes de los trabajadores sin ninguna justificación legal”, sostuvieron.

El caso comenzó una semana atrás, cuando el gremio de Químicos y Petroquímicos que nuclea a los trabajadores denunció una maniobra orquestada de la empresa junto con la justicia y las fuerzas de seguridad. Desde Resyder desmintieron esta versión.

Oscar Casco, delegado del gremio que nuclea a los trabajadores involucrados en el conflicto con Resyder S.R.L., denunció que "la empresa conjuntamente con dos fiscales, dos escribanos y toda una fuerza de choque habilitó a que dos personas fuera del convenio realizaran el despacho de las exportaciones, cuando los trabajadores de la planta estaban haciendo retención de tareas por falta de pago".

La deuda con los 18 empleados son "de $7000 a $8000 por trabajador" de los haberes del mes de junio. Los mismos "no van a trabajar hasta que no tengan el pago total de los haberes", manifestó Casco, que aseguró que "no hay diálogo con la empresa, hemos llamado para tratar de evitar esto, pero están armando una maniobra para confrontar".

En tanto, desde Resyder emitieron un comunicado sobre la acusación del Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de Zárate, que acusa a la firma de intentar detener a operarios por las medidas de acción que estaban desarrollando.

La firma rechazó “la absurda imputación” y dio su versión de lo sucedido: “La realidad es que Resyder ha cumplido y cumple en la actualidad con todas las normas del Derecho de Trabajo en cuanto a: salarios de convenio, normas de higiene y seguridad, contratación de los seguros correspondientes, pagos de sueldos en término, respeto y acatamiento a las inspecciones de las autoridades administrativas laborales, sin perjuicio de lógicos atrasos derivados de la fenomenal crisis económica previa y agravada por la pandemia del COVID 19”.

Finalmente, se realizó el depósito del dinero y la normalidad pareciera reinar nuevamente en la planta del PIG.