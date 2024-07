Cuando todo parecía estar confirmado para que Valentín Barco forme parte del plantel que representará a la Selección Argentina en los Juegos Olímpicos de París 2024, Brighton cambió de decisión y no cederá al jugador para la competencia, obligándolo a entrenar la pretemporada con el equipo.

El cambio de técnico presionó para este cambio radical. No alcanzó la fuerza que hizo el exBoca, que se quedó sin cita olímpica y sin Copa América con la Selección Mayor, dado que fue uno de los tres cortados por Lionel Scaloni antes del inicio.

Baja muy sensible para Javier Mascherano. Barco, siempre una fija en la Sub-23 y una de las figuras del Preolímpico, no viajará a París para disputar los Juegos. La decisión fue unilateral del Brighton. Con Roberto de Zerbi como DT, quien no lo tenía muy en cuenta, era una fija en la delegación que craneaba el Jefecito. Sin embargo, Fabián Hurzeler, quien asumió el 15 de junio de este año, parece que dio vuelta la situación y considerará al futbolista, lo que otorga importancia a su presencia en la pretemporada.

Por tanto, la citación a París fue rechazada por la institución que milita en la Premier League pese a la fuerza que hizo Barco para intentar no fallarle al equipo argentino donde se consolidó y es una pieza más que importante.