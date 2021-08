Fin de la racha: Juventud perdió en Salta tras 8 partidos invicto

Sin embargo, en el complemento "el Cuervo" lo dio vuelta con un doblete de Germán Lesman, luego de que el técnico Ezequiel Medran metiera mano en el equipo y moviera el banco con variantes que le dieron resultado.

La primera parte del juego Juventud dejó una buena imagen con un Renzo Reynaga incansable que tuvo su premio a los 23´ anotando con derecha el primero del encuentro en Salta para alegría de toda la delegación “Albiceleste”. Resultado que se ajustaba a lo hecho por uno y otro equipo.

Sin embargo, el tanto despertó a Central Norte, que como era de esperarse se le vino encima a Juventud con más ganas que fútbol. A todo esto, el equipo del “Cepillo” Acosta retrasó sus líneas y apostó a alguna contra que arrime peligro en el arco local. Nada cambió y Juventud se fue a los vestuarios arriba en el tanteador.

Al regreso, Central Norte salió con todo a buscar la igualdad y la alcanzó en una ráfaga. Germán Lesman ingresó y le cambió la cara al dueño de casa, anotó a los 9´ el empate y luego el segundo a los 18´, con un remate desde 45 metros que tomó adelantado a Lucas De León para el 2 a 1 final.

El que tuvo que salir a buscar fue Juventud, pero solo alguna corrida de Cristian Curuchet generaron zozobra en los últimos minutos. Sin embargo, la suerte estaba echada y Central Norte se quedó con las ocho fechas que llevaba invicto Juventud Unida, que para colmo de males perdió por quinta amonestación a Hernán Vargas, uno de los desequilibrantes del equipo.

Juventud no jugó mal, pero declinó en los 10´ que tuvo a su favor Central Norte, lapso en donde el “Negro” convirtió los dos goles.

De esta manera, el conjunto de Gualeguaychú permanece 9º en la tabla, un puesto por debajo de la zona de clasificación, a la espera de que mañana se complete la fecha.

Ahora, un largo regreso a casa pensando en el juego del sábado ante Chaco For Ever para volver a la victoria ante un rival con el cual perdió 5 a 0 en Resistencia, cuando todavía el equipo de Acosta no había ganado en el campeonato.

Chaco derrotó a Boca Unidos

El próximo rival de Juventud Unida dio cuenta en el choque “litoraleño” de Boca Juniors por 2 a 1 con las conquistas de Gaspar Triverio y Cristian Ibarra, Gabriel Morales el tanto del equipo correntino que sufrió las expulsiones de Nicolás Monje y el DT Martín Fabro.