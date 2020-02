Fin se semana de carnaval: los carritos podrán ser habilitados hasta el viernes

Así fue informado desde el Municipio. Esta fecha límite es para las actividades de carros y vendedores ambulantes. Desde el Ejecutivo recordaron que durante el fin de semana pargo de Carnaval no podrán instalarse en el boulevar De León.

Como ocurre cada verano tras el aluvión turístico que significó la restitución del feriado de carnaval en la temporada 2011, la Municipalidad –y todos los que desarrollan algún tipo de actividad durante esos días– se prepara para estar a la altura de las circunstancias.

Días pasados, el Ejecutivo anunció algunos cambios en la organización del fin de semana lago, que se llevará a cabo durante los días 22, 23, 24 y 25 de febrero. Entre estas modificaciones, y luego de haber tenido varias reuniones con las autoridades de la Policía Departamental, se anunció que no se permitirá la venta ambulante ni se habilitarán carros que vendan productos alimenticios o bebidas en la zona de boulevard De León y las calles aledañas.

Esta prohibición busca, por un lado, dar respuesta a los gastronómicos de la zona de costanera, que el año pasado denunciaron “competencia desleal” por parte de este sector. Y, por otro, se intenta ordenar el uso del espacio público, descongestionando una zona que, la temporada pasada, se vio desbordada de gente.

En este marco, la Dirección de Habilitaciones, que funciona en la Casa Municipal en Yrigoyen 75, informó que hasta el viernes 14 de febrero a las 13 hs. se recibirán los trámites de aquellos interesados que realicen una actividad comercial durante la temporada 2020 en diferentes zonas de la ciudad. Esta fecha límite es para las actividades de carros y vendedores ambulantes, se aclaró. Al tiempo que se recordó que “no se habilitará la venta y presencia de carros en la zona de boulevard De León y alrededores para el fin de semana largo de Carnaval”.

“Atendiendo a las condiciones de seguridad, higiene, bromatológicas, y las normativas vigentes, la dirección de Habilitaciones recibe, evalúa y otorga las habilitaciones comerciales”, indicaron.

Los carros gastronómicos que cumplan con las exigencias de habilitación podrán trabajar, como todos aquellos que lo hacen durante el año. Lo podrán hacer en todos los lugares públicos dispuesto en la ordenanza de zonificación. Pero no habrá, como en 2019, un lugar particular, como fue el boulevard De León, ni licencias especiales para clubes, ONG, etc. Que sí podrán trabajar, si son debidamente habilitados, en lugares privados, lógicamente.