Fin de una era: Rial renunció a Intrusos

"De mi vida profesional no hablé, agradezco a los que se interesan y admiro a los que informan sin información. Escucho gente que no me conoce y no sé su tono de voz, no hablé con nadie, por cuestiones de rearmado del canal, que es entendible. Efectivamente no vuelvo a Intrusos. Cierro un ciclo. El programa tiene la edad de mis hijas y este programa es mi hijo de verdad, lo parí", expresó.

“Podría quedarme acá cómodo. Pero hay que reinventarse, estoy por cumplir 60″, dijo, y aclaró que se queda en América haciendo un nuevo programa que tiene en su cabeza desde hace dos años pero que por necesidades del canal no pudo hacer antes.

“Venía necesitando un cambio y un desafío. Sentía que marcaba tarjeta y facturaba y no está bien para mí ni para el programa eso. No este último año. No me voy porque me haya peleado con nadie”, agregó.

Además, confesó que el programa del 31 de diciembre lo grabó sabiendo que sería el último con él al frente.

Su nuevo proyecto se llamará TvNostra: “Vamos a hablar de actualidad, de política. Creo que la opinión del periodista está sobrevalorada por el periodista, pero desvalorizada por la sociedad. Va a haber una sección que se va a llamar ‘politucedes’, porque está plagado y al político no hay nada peor que ponerlo delante de un espejo. Vamos a mostrar lo que pasa todo el día, con una mirada irónica y humorística, sin hacer antipolítica, lo más importante es la democracia”.