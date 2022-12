Los tres récords que rompió Lionel Messi en la final del Mundial frente a Francia

El astro argentino quebró varias marcas históricas en la actual Copa del Mundo y no perdió la costumbre ante Les Bleus

El rosarino rompió dos nuevas marcas en la final del Mundial Qatar 2022 (Foto: Reuters)

Lionel Messi, seguramente, no haya siquiera pensado en esto. Sus visiones, sus pulsiones, sus sueños, sus deseos son otros. “Nunca me puse como objetivo ser el mejor jugador del mundo. Para mí soy solamente un jugador. Solo quiero que cuando me retire me recuerden como una buena persona”, dijo en alguna oportunidad. Pero lo que acompañó siempre a su brillante carrera fueron, además de la fascinación que despierta su juego, las estadísticas que superó con una facilidad asombrosa, y las que aún puede batir.

¡Final del primer tiempo con ventaja argentina en el Lusail!

Enorme demostración futbolera de la selección argentina ante Francia. Messi abrió el marcador, de penal, y Di María amplió la ventaja tras una contra ejecutada a la perfección por el equipo de Scaloni. Gran nivel de todos en la Albiceleste. Francia no encontró reacción y ahora deberá cambiar el libreto si quiere soñar con el bicampeonato.

El festejo de los futbolistas de la selección argentina tras el gol de Di María (REUTERS/Peter Cziborra)

12:45 Hs

45 Minutos: Szymon Marciniak agregó siete minutos y Deschamps hizo dos modificaciones en Francia. Salieron Dembelé y Giroud, ingresaron Kolo Muani y Marcus Thuram.

La salida de Dembelé del campo de juego (REUTERS/Lee Smith)

12:36 Hs

36 Minutos: ¡GOL DE ARGENTINA, GOL DE DI MARÍA TRAS UNA JUGADA FANTÁSTICA!

Contraataque letal de la selección argentina para el 2-0 de Fideo, que definió de manera exquisita ante la salida de Hugo Lloris. Messi, y una habilitación fabulosa para Mac Allister, para que el ex Boca Juniors le dé el pase al Ángel del gol.

La exquisita definición de Di María ante Lloris (REUTERS/Carl Recine)

12:32 HsHOY

32 Minutos: Argentina va y va. Tiene el dominio del juego en la final contra Francia y busca ampliar la diferencia. Muchos puntos altos en el equipo: Di María, De Paul, Messi, con flechita para arriba en el campo de juego.

Messi, el emblema de Argentina en la final (REUTERS/Lee Smith)

12:28 Hs

¿Todo bien, ustedes? El número 10 de la selección argentina se tiró al piso y esperó a sus compañeros para celebrar el 1-0 de Argentina. ¡Vamos, Selección!

El festejo de Argentina tras el gol de Messi (REUTERS/Paul Childs)

12:22 Hs

22 MINUTOS: ¡GOL DE ARGENTINA, GOL DE MESSI DE PENAL!

Gran definición del capitán argentino, que cruzó el remate y dejó sin chances a Hugo Lloris. Argentina al frente en el partido contra Francia.

Messi ejecutó de manera magistral el penal (REUTERS/Carl Recine)

12:20 Hs

20 Minutos: Francia tuvo la primera con un cabezazo de Giroud que se fue por arriba del travesaño, pero el árbitro cobró falta en ataque contra el delantero.

Olivier Giroud tuvo la primera de Francia (REUTERS/Hannah Mckay)

12:14 Hs

14 Minutos: Di María, clave por la izquierda en el ataque de la selección argentina. Fideo intenta asociarse con Messi para generar peligro contra los europeos.

Di María, que volvió a ser titular en la final, intenta superar a Jules Kounde (REUTERS/Lee Smith)

12:09 Hs

9 Minutos: El árbitro polaco le llama la atención a Rodrigo De Paul. El volante busca asociarse con Messi en la ofensiva de la Selección.

Szymon Marciniak y una charla con Rodrigo De Paul (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

12:05 Hs

5 Minutos: Argentina arrancó bien el partido, con Di María en el ataque -por la izquierda- y un activo Messi. El primer disparo al arco fue para el seleccionado de la mano de Mac Allister.

El 10 de Argentina, muy movedizo en los primeros minutos del juego (REUTERS/Lee Smith)

11:59 Hs

¡EN MARCHA LA FINAL DEL MUNDIAL ENTRE ARGENTINA Y FRANCIA!

Se puso en marcha la definición de la Copa del Mundo (Photo by Richard Heathcote/Getty Images)

11:55 Hs

¡Ya sé entonó el himno argentino en el Lusail!

Miles de fanáticos de la Selección en el estadio (REUTERS/Molly Darlington)

11:48 Hs

Elegimos creer. Siempre. Messi, ante una nueva oportunidad para consagrarse. ¡Es tu hora, Leo!

Messi y una sonrisa en la previa de la final (REUTERS/Hannah Mckay)