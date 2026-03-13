El futuro de la Finalissima todavía no tiene sede definida. Dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y de la Conmebol mantuvieron reuniones en Buenos Aires para analizar las distintas alternativas y avanzar en una propuesta conjunta que será presentada a la UEFA.

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, recibió al titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez, quien viajó especialmente para respaldar la postura del organismo sudamericano respecto a la organización del partido que enfrentará a la Selección Argentina con España.

Las sedes que se propondrán para la Finalissima

Según información de TyC Sports, durante una reunión prevista con autoridades de la UEFA se ofrecerán distintas opciones para disputar la Finalissima en Europa. Entre las posibilidades aparecen estadios de Portugal, Inglaterra o Italia.

En el caso de Inglaterra, se evaluaría cualquier estadio disponible excepto Wembley, que ya tiene programado un amistoso entre Inglaterra y Uruguay en la fecha cercana al encuentro.

La alternativa de jugar en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, fue la primera sede considerada por la UEFA, aunque desde AFA y Conmebol prefieren avanzar en una sede neutral que no represente localía para ninguna de las selecciones.

Un partido clave antes del Mundial 2026

Mientras se define la sede, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni sigue de cerca la organización del encuentro. La Finalissima representa uno de los últimos compromisos internacionales importantes antes del Mundial 2026.

Por ese motivo, el partido podría servir como una referencia clave para evaluar el rendimiento del plantel en la recta final hacia la Copa del Mundo.