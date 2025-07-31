Se trata de una propuesta gratuita impulsada por el Centro de Desarrollo del Conocimiento que ya transita su tramo final. La iniciativa, abierta a toda la comunidad, convocó a vecinos de distintas edades interesados en adquirir herramientas tecnológicas desde un enfoque accesible y amigable.

Las clases se dictan en la sede de la Caja de Jubilaciones Municipal, con encuentros semanales los lunes y miércoles de 18 a 20 horas. A lo largo de la cursada, los participantes incorporan conocimientos fundamentales como el uso básico de computadoras, navegación segura en internet, manejo del correo electrónico y otras habilidades que promueven la autonomía digital.

“Esta política pública forma parte de una estrategia sostenida por la Secretaría de Desarrollo Humano, orientada a reducir la brecha digital y garantizar el acceso equitativo al conocimiento. Desde su implementación, la propuesta ha sido acompañada por un equipo docente que prioriza el acompañamiento personalizado y la creación de entornos de aprendizaje inclusivos”, manifestaron desde el Municipio.

Dada la respuesta de la capacitación, desde el Centro de Desarrollo del Conocimiento confirmaron que en agosto se abrirá una nueva cohorte. Por ello, expresaron que los ciudadanos deben estar atentos a las próximas convocatorias para inscribirse.