La pavimentación de la calle Batalla de Cepeda, entre Pasteur y Hernández, se encuentra en su etapa final y próximamente quedará habilitada al tránsito vehicular.

La intervención comprende una superficie de 689 metros cuadrados y forma parte del Programa de Reconstrucción Vial, que contempla distintas obras de pavimentación, repavimentación y reparación de calles en Gualeguaychú.

Antes de colocar la carpeta asfáltica, personal de Obras Sanitarias realizó un relevamiento de las conexiones domiciliarias de agua potable y desagües cloacales. También se efectuaron las conexiones correspondientes en terrenos baldíos, con el objetivo de evitar futuras roturas del pavimento ante eventuales construcciones o subdivisiones de los lotes.

La obra se enmarca en la Ordenanza N.º 13.070/2026, que establece un régimen de Contribución por Mejoras Especial. De acuerdo con esta modalidad, el costo de los trabajos se distribuye en partes iguales entre el Municipio y los frentistas beneficiados.

Según los datos oficiales, las intervenciones realizadas en el marco del programa de reconstrucción vial acumulan alrededor de 100.000 metros cuadrados de superficie entre nuevas calles, reasfaltado, reposición de pavimento y tareas de bacheo.