Desde la Municipalidad informaron que este miércoles finalizó la pavimentación del tramo de la calle Avellaneda, entre Gervasio Méndez y Martínez Paiva, en la zona cercana a la rotonda de Avenida Parque y Avenida Artigas.

En total, son 22 las cuadras asfaltadas desde que se puso en marcha el plan de asfaltado de las 150 cuadras en julio pasado, período de tiempo en el cual se debieron sortear varios días en los que el clima no permitió el trabajo normal.



“Suman así, 9.155 metros cuadrados y más de 1.591 metros lineales de superficie trabajada, finalizada y habilitada al tráfico vehicular”, destacaron las autoridades, y recordaron que “todas estas obras se enmarcan en la Ordenanza N°13.070/2026, la cual determinó que se realicen mediante un régimen de Contribución por Mejoras Especial que divide el costo entre el Municipio y los frentistas beneficiados”.