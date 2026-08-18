Desde el Municipio informaron que quedó habilitado y finalizado un nuevo tramo de pavimento, ubicado en Vicente López y Planes, entre Andrade y Bolívar.

“Las tareas que comenzaron en el Cuadrante n.°1 del plan de asfaltado de 150 cuadras, quedó finalizado la semana pasada en el primer tramo –Andrade, entre San Vicente de Paul y Pasteur, donde se asfaltó una superficie total de más de 2.256 metros cuadrados y 352,5 metros lineales–, y ahora se concluyó Vicente López y Planes, entre Andrade y Bolívar, con más de 493 metros cuadrados y 77 metros lineales”, indicaron.

Y adelantaron que, "al mismo tiempo, el resto de las arterias del Cuadrante n.°1 avanza con el mismo ritmo de trabajo, y las calles a tratar –tramos que están sobre Hernández y sobre Edison, ambos entre Gervasio Méndez y San Martín– avanzan en los trabajos previos y necesarios para lograr que el asfaltado final esté concretado cuanto antes".

También comunicaron que, en lo que respecta a las demás calles del Cuadrante n.°1 –un total de 4.804,8 metros cuadrados–, “ya se realizan tareas de desmonte para lograr la remoción de suelo y despejar el camino para la posterior compactación y nivelación; mientras que otras, donde las tareas están más avanzadas, están en la etapa de suelo cemento y las más adelantadas, a punto de concluir el asfaltado”.