La Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura, concluyó los trabajos de asfaltado de la mano este-oeste de calle estrada, entre Rocamora y Avenida Parque Sarmiento, en el lateral sur del Corsódromo.

A comienzo de esta semana ya se había finalizado el reasfaltado de esa misma mano entre Ayacucho y Rocamora, por lo que hoy al mediodía quedó rehabilitado todo el tramo completo al tráfico vehicular.

Al mismo tiempo y en paralelo, comenzó el fresado en la curva noroeste del Parque de la Estación, o sea en la mano este-oeste de Maestra Piccini que va de Rocamora hasta Avenida Parque Sarmiento; mientras que la semana que viene también se van a focalizar los trabajos en el otro extremo del lado norte, más específicamente en el sector de Maestra Piccini y España, donde quedará cortado el tráfico vehicular hasta el final de las tareas.

El fresado es un proceso mecánico mediante el cual se retira de forma controlada una o varias capas superficiales de un pavimento asfáltico dañado, por lo que este último tramo estará cerrado a partir del miércoles al tráfico vehicular hasta que finalicen las tareas.

Finalmente, también se interviene el sector donde las dos curvas de Aguado se unen con Avenida Parque Sarmiento, pero en este lugar específico el corte de tránsito será mientras duren los trabajos de cada jornada y será rehabilitado al final de cada turno de trabajo.