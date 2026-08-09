La Municipalidad realizó un recambio de cañerías de cloaca en la esquina de Primera Junta y San Juan, un procedimiento que se encaró luego de comprobar que todo el sistema en ese sector estaba totalmente colapsado.

Los trabajos, a cargo de la Dirección de Obras Sanitarias, tenían como objetivo poner fin a un histórico problema de malos olores en la zona de Primera Junta y San Juan.

En una primera etapa, se reemplazaron 20 metros de cañería troncal cloacal en el lado este de esa intersección, y en los últimos días se concretó el recambio de otros 35 metros del sistema, esta vez en el lado oeste de Primera Junta, que también estaba obstruida y colapsada.

El malestar se originó por una rotura del distribuidor cloacal que provocaba filtraciones hacia el conducto pluvial emplazado en esa esquina, con la consecuente emanación de olores fétidos en los alrededores.

La cañería, de hormigón armado y 400 milímetros de diámetro, llevaba al menos 80 años de servicio y había sido perforada por raíces de árboles próximos tras superar ampliamente su vida útil, motivo por el cual se decidió que sea sustituida por un conducto de PVC de 250 milímetros.

Según informaron desde el Municipio, el sector quedó listo para los trabajos de pavimentación, que se realizarán en los próximos días. El tránsito vehicular permaneció cortado mientras se ejecutaron los trabajos y fue rehabilitado al final de las tareas.