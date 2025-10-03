El Gobierno de Gualeguaychú finalizó las obras de restauración y recambio de adoquines en el Paseo del Puerto, más específicamente en el tramo de la calle Morrogh Bernard comprendido entre los Galpones del Puerto y la ribera del río Gualeguaychú.

Se trata de una intervención integral que recuperó y modernizó uno de los espacios públicos más concurridos de la ciudad, y que estará listo para recibir la segunda edición del Ironman 5150, programado para el próximo 5 de octubre.

“Estos trabajos, anunciados en agosto de 2025, incluyeron una serie de tareas que transformaron completamente la calzada. De esta manera, con esta obra cumplimos con el compromiso de dejar en condiciones óptimas un espacio emblemático de la ciudad, en los plazos previstos y con la calidad necesaria para que pueda disfrutarse plenamente, tanto en la vida cotidiana como en grandes eventos como el Ironman 5150”, señalaron desde el Municipio.

Puede interesarte

Primero se realizó la remoción de los adoquines deteriorados, que presentaban hundimientos y desniveles producto de las bases endebles sobre las cuales fueron depositados, los cuales se deterioraron por el tiempo y el tránsito continuo.

Luego, se trabajó en la base estructural con nivelación y acondicionamiento del suelo, además de tareas de drenaje para mejorar la durabilidad del pavimento ante la humedad y la variación climática.

Sobre esta base se colocaron los nuevos adoquines de hormigón articulado, en tonalidades grises y rojas, que aportan uniformidad estética, mayor resistencia y un diseño acorde al entorno portuario. El resultado es una calzada regular, con juntas prolijas y un patrón de colocación que jerarquiza el paseo y asegura mejores condiciones de transitabilidad.

La intervención también incluyó la instalación de pilares y cadenas a ambos lados de la calle, una medida clave para delimitar con claridad el tránsito vehicular y peatonal. “De esta manera, se refuerza la seguridad de vecinos y visitantes en un espacio que combina circulación de autos, bicicletas y caminantes, y que cada día recibe gran afluencia de personas que recorren la Costanera y disfrutan del paisaje ribereño”, se resaltó.

Puede interesarte

Con la pavimentación terminada y los sectores liberados de antiguos adoquines, el Paseo del Puerto presenta ahora un aspecto renovado y preparado para funcionar como escenario central de distintos eventos, entre ellos el Ironman 5150, que convertirá al río Gualeguaychú, la Costanera y el Paseo del Puerto en epicentro de este evento deportivo de alcance internacional. Esta competencia no solo traerá a atletas de todo el mundo, sino que también generará un importante movimiento turístico, económico y cultural en la ciudad.

Más allá del aspecto estrictamente vial, desde el Municipio destacan que la obra apunta a jerarquizar el Paseo del Puerto como eje turístico, cultural y de esparcimiento. “Los Galpones del Puerto son sede habitual de ferias, espectáculos y actividades comunitarias, y contar con un entorno accesible, moderno y seguro fortalece su papel como punto de encuentro y atractivo para vecinos y visitantes”.

Esta intervención forma parte del programa +Caminos, una iniciativa municipal que busca mejorar la infraestructura vial, revalorizar espacios públicos y garantizar rutas seguras y accesibles en toda la ciudad.