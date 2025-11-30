Esta semana concluyeron los trabajos de ampliación de la desembocadura del Canal Clavarino, una obra pensada para fortalecer el manejo del agua en la zona norte de la ciudad.

Realizada por personal municipal de la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura con fondos propios, la obra también incluyó veredas nuevas, cordones firmes y barandas de seguridad.

La calle Clavarino se afirma como una arteria fundamental del norte, ya que es una de las pocas calles asfaltadas que llega hasta Boulevard De León, lo que permite una circulación más ágil del tránsito vehicular y favorece el desarrollo del barrio. Además, el lugar ya espera una inversión que continúa esta transformación: una de las cinco Oficinas Urbanas de Seguridad proyectadas para reforzar la presencia territorial del Estado. La platea de hormigón está lista y las conexiones a las redes de agua potable, cloacas también; y se gestiona con la Cooperativa Eléctrica la bajada del servicio para el contenedor equipado que funcionará allí.

La intervención se realizó en la intersección de Misiones y Clavarino e incluyó la construcción de un conducto de cuatro vanos: tres de 2,20 metros de ancho y uno de 2,50 metros, todos de 1,20 metros de altura. Su función consiste en encauzar con eficiencia las aguas pluviales provenientes de distintos barrios del norte hacia el río Gualeguaychú.

La estructura se ejecutó íntegramente en hormigón armado por personal municipal, lo que permitió optimizar los recursos y asegurar un control técnico directo desde la Dirección de Obras Públicas.