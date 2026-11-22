concluyó la obra integral de calle Doctor Eduardo Suárez, en el barrio Sumalao, que comprendió la pavimentación de la calzada, la ejecución de infraestructura para optimizar el escurrimiento de las aguas pluviales y mejoras en la seguridad vial del acceso a este sector residencial.

La intervención incluyó la construcción de 905 metros lineales de cordón cuneta, la colocación de 2.000 metros cuadrados de carpeta asfáltica y la ejecución de 435 metros cuadrados de hormigón destinados a badenes y un canal de desagüe. Además, se construyó una dársena de 51 metros cuadrados sobre la banquina norte de Urquiza al Oeste, con el objetivo de brindar mayor seguridad a quienes ingresan al barrio.

Para la pavimentación, la carpeta asfáltica se extendió mediante una máquina terminadora y se compactó con un rodillo neumático del Municipio. En tanto, una cuadrilla de operarios realizó manualmente las tareas de nivelación y terminación de los bordes de la calzada.

El cordón cuneta, ejecutado a ambos lados de la calle, permite delimitar la traza vial y encauzar de manera ordenada el agua superficial, evitando que su acumulación afecte las condiciones de circulación y la conservación del pavimento.

En forma complementaria, construyeron un canal de desagüe pluvial de hormigón armado, destinado a optimizar el funcionamiento de la alcantarilla existente en el sector. La nueva estructura tiene 60 metros de extensión, 1,30 metros de ancho y un metro de profundidad. Fue ejecutada dentro de un espacio verde, mediante un trazado rectilíneo y secciones definidas que favorecen la conducción del caudal hídrico.

El revestimiento de hormigón permite controlar el escurrimiento del agua, reducir el riesgo de desbordes durante lluvias intensas y evitar la formación de sectores de estancamiento. Esta última condición también contribuye a disminuir los posibles criaderos de mosquitos y, en consecuencia, a la prevención de enfermedades como el dengue.

El sistema de drenaje se completó con la construcción de dos cámaras de captación, destinadas a reforzar la recolección del agua superficial y conducir el caudal hacia el desagüe principal, mejorando la eficiencia hidráulica y reduciendo el desgaste de la infraestructura existente.