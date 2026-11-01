Desde el Municipio informaron que se realizaron trabajos en las calles Etchevehere y España. Allí se demolió parcialmente la bocacalle y se utilizó una plancha vibratoria para compactar el suelo excavado, antes de construir una nueva superficie de rodamiento.

Según indicaron, el deterioro de las bocacalles de la zona tuvo dos causas principales: “Durante años recibieron el excedente de agua proveniente de los terrenos baldíos ubicados detrás del Polideportivo Sur, lo que provocaba anegamientos frecuentes. A esto se sumó la circulación constante de vehículos, debido a que el sector funciona como conexión entre distintos puntos de la ciudad”, explicaron.

Y agregaron que, como medida previa, “se despejó el área para facilitar el escurrimiento de los excedentes pluviales y evitar que el agua se acumulara sobre la calzada”.

El plan de intervención incluyó, además, trabajos de bacheo en calle Güemes, entre España y Montevideo, donde ya fueron reparadas todas las imperfecciones de la calzada.

Las autoridades resaltaron que la zona tiene una importancia particular por la presencia del Centro de Salud Baggio, que atiende las necesidades sanitarias de numerosos vecinos, y del Polideportivo Sur, al que concurren niños, adolescentes y jóvenes para realizar actividades deportivas. A estos espacios se suma la Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), cuyo movimiento cotidiano también genera una circulación constante de estudiantes.