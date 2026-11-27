El Hospital Centenario de Gualeguaychú culminó las obras de reparación y mantenimiento integral del Pabellón E, ubicado en la planta alta del nuevo edificio. Las intervenciones comprendieron mejoras en instalaciones sanitarias, reparación de cielorrasos y reacondicionamiento de los espacios interiores.

Los trabajos se llevaron adelante en dos etapas, gestionadas mediante cotejos de precios y financiadas con fondos del Ministerio de Salud de Entre Ríos, con el objetivo de resolver problemas edilicios y mejorar las condiciones de infraestructura y habitabilidad del sector. En total, se invirtieron más de 26 millones de pesos.

La primera etapa contempló la intervención de los 34 sanitarios correspondientes a las 26 habitaciones de internación y los 8 ambientes de Oncología. Se realizaron tareas de revisión y reparación de instalaciones sanitarias, desmontaje y recolocación de artefactos, reparación de cañerías y desagües, además de la fijación de zócalos vinílicos mediante platinas de aluminio.

Estas intervenciones permitieron solucionar pérdidas y filtraciones que afectaban los cielorrasos y las instalaciones de sectores ubicados en la planta baja. También se repararon las superficies deterioradas por la humedad.

Posteriormente, se ejecutó una segunda etapa que incluyó la reparación y reposición de cielorrasos de placas de yeso y desmontables, colocación de molduras, reparación de revoques, pintura y reacondicionamiento general de los espacios interiores.

En esta instancia se completaron las tareas en las habitaciones de internación, el office de enfermería y sus dependencias, así como también en los ocho ambientes y oficinas correspondientes al sector de Oncología.

La planificación de las obras aprovechó que el sector se encontraba temporalmente liberado de pacientes y personal, lo que permitió avanzar con mayor rapidez y seguridad, sin interferir en el funcionamiento habitual de la sala.

Con la finalización de estos trabajos, el Hospital Centenario continúa avanzando en el mantenimiento y la conservación de su infraestructura, mediante intervenciones que permiten mejorar las condiciones edilicias, sanitarias y de habitabilidad de los espacios destinados a la atención de la comunidad.