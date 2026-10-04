Los trabajos de repavimentación del Puente Mitre, sobre la Ruta Nacional 12, finalizaron este viernes y el tránsito quedó totalmente liberado en el sector. La noticia cobra relevancia para quienes este domingo emprendan el regreso desde Gualeguaychú hacia Buenos Aires.

Según informaron desde Autovía del Mercosur, la intervención se llevó adelante entre los kilómetros 90 y 85 de la Ruta Nacional 12, en el Complejo Zárate-Brazo Largo. Con la conclusión de las tareas previstas, quedaron habilitados ambos carriles y se restableció la circulación normal en ambos sentidos.

Las obras se desarrollaron por etapas, con intervenciones sobre los distintos sectores de la calzada. Durante el avance de los trabajos se habían dispuesto restricciones para permitir la ejecución de las tareas, por lo que la finalización de la repavimentación permite ahora recuperar las condiciones habituales de circulación.