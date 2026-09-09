Desde el Municipio informaron que este martes se realizó el asfaltado de las tres cuadras de la calle Edison que van desde Gervasio Méndez a San Martín, en la zona cercana al Hospital Centenario; y en simultáneo se realizó el riego asfáltico de las tres cuadras de Monseñor Angelelli entre Virreinato y boulevard Pedro Jurado.

Edison, entre Gervasio Méndez y San Martín, consta de tres cuadras que totalizan 1.015,5 metros cuadrados de superficie trabajada; mientras que las tres cuadras que finalizarán hoy tienen una superficie de trabajo total de 1.344 metros cuadrados.

Estos trabajos forman parte del Plan de Asfaltado de 150 cuadras, que con la finalización de las tres de Edison y las que finalizarán el jueves de Monseñor Angelelli totalizarán una superficie total con asfalto nuevo de 7.556,5 metros cuadrados y más de 1.179 metros lineales trabajados, finalizados y habilitados al tráfico vehicular.

Hasta el momento, las calles que ya cuentan con pavimento nuevo son cuatro cuadras de Virreinato, entre Andrade hasta Angelelli; cuatro de Andrade, entre San Vicente de Paul y Pasteur; tres cuadras de Hernández, entre Gervasio Méndez y San Martín; y una más de Vicente López y Planes, entre Andrade y Bolívar;.

Según informaron desde la Municipalidad, “antes de comenzar con el trabajo de asfaltado, cuadrillas de la Dirección de Obras Sanitarias se encargaron de relevar las conexiones domiciliarias de agua potable y desagües cloacales, tarea previa e indispensable para garantizar la integridad de la futura carpeta”.

Y agregaron que “paralelamente, personal municipal concreta las conexiones correspondientes en los terrenos baldíos, con el objetivo de evitar futuras roturas de la superficie ante una eventual subdivisión del predio”.