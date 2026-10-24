El Municipio concluyó la renovación de calle Güemes entre España y Juan Domingo Perón, sobre una superficie total de 620 metros cuadrados que recibió bacheo profundo y asfalto en caliente.

De ese total, 470 recibieron carpeta asfáltica con geotextil y riego de liga, mientras que los 150 restantes se destinaron a reparar pozos, baches e imperfecciones acumulados por la falta de mantenimiento a lo largo de los años.

En el sector de bacheo profundo se volcaron 25 metros cúbicos de hormigón, que reemplazaron el material removido en las áreas más deterioradas. Los trabajos fueron ejecutados por personal de la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura, con maquinaria municipal.

La secuencia comenzó con la demolición de los sectores afectados, siguió con el relleno de hormigón y culminó con la nueva capa de rodamiento.

Sobre la base preparada se esparció el riego de liga, se extendió el geotextil que refuerza la unión entre el pavimento existente y el asfalto, y se colocó la mezcla caliente. La terminadora asfáltica distribuyó la mezcla en un espesor uniforme, y el personal resolvió a mano el acabado junto al cordón.

El tramo adquiere particular relevancia por la presencia del Centro de Salud Baggio, que atiende las necesidades médicas de gran parte de los vecinos; el Polideportivo Sur, donde niños, adolescentes y jóvenes practican deportes y necesitan llegar con seguridad; y el Polo Universitario, donde está la sede de la Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).