El río Gualeguaychú fue el escenario de intensas jornadas a puro canotaje, en la antesala del Campeonato del Mundo de Maratón, que se disputará también en la ciudad del 19 al 25 de octubre.

En el cuarto y último día de competencia se llevaron a cabo las finales de K2 Júnior masculino y femenino, K2 Sénior y C2 Sénior. En esta última prueba se destacó el legendario palista local Roberto “Tito” Palacios, quien, junto al colonense Claudio Paiva, representando al Club Regatas, se quedó con la victoria tras completar un exigente recorrido de 28 kilómetros con siete acarreos.

Crédito: Daniel González - Club Regatas.

De esta manera, Palacios aseguró su clasificación al Mundial en las categorías C1 Sénior Short, C1 Máster, C2 Máster y C2 Sénior. Será su decimotercera participación en una cita ecuménica, con un condimento especial: por primera vez competirá en su país y en su ciudad natal.

También lograron su plaza mundialista la juvenil Carmina Gómez Gusalli, en C1 Júnior Short Damas, y Jorge Fernández, en K1 Máster masculino (categoría 55 a 59 años).