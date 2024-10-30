EL PASADO FIN DE SEMANA
Finalizó el Campeonato Entrerriano de Canotaje y Stand Up Paddle en Gualeguaychú
El club Regatas fue anfitrión de la cuarta y última fecha de la temporada.
Con una destacada labor de palistas locales, finalizó el Campeonato Entrerriano de Canotaje y Stand Up Paddle (SUP) en aguas del río Gualeguaychú.
-RESULTADOS-
Stand Up Paddle:
Sprint Inflable 200m:
Open Hombres: Víctor Olano /Máster Damas: Natalia Derudi
Participativa 1.5km:
Hombres: Roberto Palacios/ Open Damas: Wanda Cáceres
All Round 3 kilómetros
Open Damas: María Ángela Carazzo /Máster Damas: Natalia Derudi
Fun Race 9km: Open Hombres: Lucas Correa /Master Hombres: Roberto Palacios
Canotaje:
C1 Menor Hombres 3000m: Pedro González
C2 Menor Hombres 3000m: Mauricio Caballero y Pedro González
Canoa Canadiense 9km:
Damas: Carolina Clerici y A. Baldi /Mixta: Carina Toni y Daniel Tristán.
Paracanotaje 200m: Valentina Unrein Katya