En el recinto del Honorable Concejo Deliberante, se llevó a cabo este miércoles la última sesión ordinaria del ciclo 2026 del Concejo Deliberante Estudiantil (CDE). La jornada marcó el cierre del proceso legislativo juvenil, donde los representantes de los colegios secundarios debatieron las iniciativas presentadas tras meses de trabajo territorial y asesoramiento técnico. Contó con la presencia de la viceintendenta Julieta Carrazza; la secretaria del HCD, Sonia Poletti; la responsable del Área de Juventud, Ana Severin y concejales.

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Durante la deliberación en el recinto, los concejales estudiantiles sometieron a votación los ocho proyectos que habían recibido despacho en Comisiones Conjuntas que se desarrolló tras la sesión anterior. Vale recordar que, este año, fueron 10 los expedientes ingresados.

Como resultado de la jornada, el cuerpo aprobó un total de cinco proyectos vinculados a problemáticas urbanas, ambientales y comunitarias de la ciudad, mientras que tres propuestas resultaron rechazadas en la votación final.

El programa, enmarcado en la Ordenanza n.º 11.141/2008, busca promover el ejercicio ciudadano, la formación democrática y la participación activa de las juventudes en la formulación de políticas públicas locales. A través de este mecanismo, los alumnos asumen el rol de legisladores, analizan el presupuesto municipal y redactan expedientes adaptados a las necesidades reales de sus comunidades escolares y barrios.

Con la conclusión de esta sesión plenaria, los cinco proyectos aprobados por los estudiantes continuarán el camino administrativo correspondiente y serán elevados formalmente al Honorable Concejo Deliberante de Gualeguaychú, donde se evaluarán para una posible aprobación que los convierta en ordenanza.



Al finalizar la jornada se entregaron certificados de participación a todos los cursos que formaron parte de la edición 2026.