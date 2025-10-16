En el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) San Francisco se llevó a cabo el cierre del espacio psiconutricional, una propuesta que durante los últimos meses reunió a niños y vecinos para abordar el bienestar integral desde una mirada que combina la nutrición y la salud mental.

Coordinado por profesionales del equipo interdisciplinario del CAPS, este espacio ofreció encuentros semanales en los que se trabajaron distintos aspectos vinculados con la alimentación consciente, la gestión emocional, los hábitos saludables y la construcción de una relación equilibrada con la comida.

A lo largo del proceso, los participantes compartieron experiencias, reflexiones y herramientas que les permitieron mejorar su bienestar físico y emocional, en un entorno de contención, escucha y acompañamiento. La propuesta se consolidó como un espacio de encuentro y aprendizaje colectivo, donde la palabra, el vínculo y la información fueron pilares fundamentales para impulsar cambios de hábitos.

Desde el equipo de salud destacaron el compromiso y la participación activa de quienes integraron el grupo, subrayando la importancia de sostener espacios comunitarios que promuevan la prevención y el autocuidado.

Próximamente, el CAPS San Francisco abrirá la inscripción para un nuevo grupo psiconutricional, con el propósito de seguir acompañando a la comunidad en la adopción de estilos de vida saludables y en la mejora de la calidad de vida.