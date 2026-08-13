El Municipio culminó el asfaltado de las primeras cuatro cuadras del plan de pavimentación de 150 cuadras. En este caso, las tareas comenzaron en el Cuadrante n.°1 del plan de asfaltado de 150 cuadras, y el primer tramo concluido se desarrolló en calle Andrade, entre San Vicente de Paul y Pasteur, en la zona del Hospital Centenario, donde se asfaltó una superficie total de más de 2.256 metros cuadrados y 352,5 metros lineales .

Al mismo tiempo, el resto de las arterias del Cuadrante n.°1 avanza con el mismo de trabajo, y las calles a tratar –López y Planes entre Andrade Bolívar; y Hernández y Edison, ambas entre Gervasio Méndez y San Martín.

Vale destacar que antes de comenzar con el trabajo de asfaltado, cuadrillas de la Dirección de Obras Sanitarias se encargaron de relevar las conexiones domiciliarias de agua potable y desagües cloacales, tarea previa e indispensable para garantizar la integridad de la futura carpeta.

Paralelamente, personal municipal concreta las conexiones correspondientes en los terrenos baldíos, con el objetivo de evitar futuras roturas de la superficie ante una eventual subdivisión del predio.

Estas tareas involucraron el arreglo y la disposición de nuevas conexiones que se contabilizaron en alrededor de 1.500 trabajos de este tipo, lo cual garantizará no sólo una mayor garantía en el suministro sino que además se asegurará de que la evolución poblacional de la zona no afecte la calzada ya hecha.

En lo que respecta a las demás calles del Cuadrante N°1 –la cual consta en total de 4.804,8 metros cuadrados– ya se realizan tareas de desmonte para lograr la remoción de suelo y despejar el camino para la posterior compactación y nivelación; mientras que en otras en las cuales las tareas están más avanzadas están en la etapa de suelo cemento y las más adelantadas están a punto de concluir el asfaltado.