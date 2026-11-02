Finalizaron los trabajos correspondientes al cuadrante N.° 5 del plan de recambio de las antiguas luminarias de sodio por nuevos equipos con tecnología LED, adquiridos entre diciembre de 2025 y febrero de 2026.

“Cambiamos 609 luces amarillas de sodio por modernas luminarias LED y también pusimos columnas nuevas. Ahora, de noche Gualeguaychú ya se ve diferente”, destacó el intendente Mauricio Davico.

La zona n.° 5 está delimitada por Tratado del Pilar al sur; las avenidas Sarmiento y Alsina al este; el bulevar 2 de Abril al norte; y los bulevares Pedro Jurado y Daneri al oeste. Comprende 165 manzanas, donde se colocaron 538 nuevas luminarias mediante el recambio de los equipos existentes. A estos trabajos se sumaron la instalación de 16 columnas nuevas, a partir de expedientes y reclamos, y el recambio de 55 suspensiones, lo que totaliza 609 intervenciones en este sector.

Las tareas tienen como objetivo modernizar el alumbrado público en sectores residenciales, corredores urbanos y áreas periféricas, mediante la incorporación de tecnología más eficiente y sustentable.

Esta intervención forma parte del proceso de renovación del sistema de alumbrado público que lleva adelante el Gobierno de Gualeguaychú, a través de una planificación territorial que permite avanzar progresivamente en distintos sectores de la ciudad y sustituir los equipos de sodio por soluciones LED.

La continuidad de estas acciones responde a una política de gestión orientada a mejorar la infraestructura urbana, mediante una planificación que contempla tanto los recambios programados como las necesidades identificadas a través de expedientes y reclamos, con el propósito de completar la transformación del sistema lumínico de Gualeguaychú.

“Gracias a esta acción brindamos más seguridad, cambiamos por una tecnología que es más amigable con el ambiente y nos permite tener un mayor ahorro y, además, se ve mejor de noche. Todo esto lo hacemos con orden, gestión y gracias a la plata de tus impuestos”, remarcó el presidente municipal.

La compra de las nuevas luminarias

La adquisición de los nuevos equipos se formalizó a partir de la incorporación del Municipio al programa provincial Entre Ríos LED, una iniciativa destinada a reemplazar instalaciones antiguas por equipamiento de mayor eficiencia energética en distintas localidades entrerrianas.

En total, se contabilizaron alrededor de 10.000 dispositivos, que posteriormente fueron retirados de los depósitos de la empresa proveedora en esa ciudad. Para completar el traslado hasta Gualeguaychú, el operativo logístico requirió tres camiones por viaje.

El lote está compuesto por luminarias de 100 y 150 watts y farolas de 70 watts. Esta combinación responde a criterios técnicos relacionados con la jerarquía de las vías de circulación, la configuración urbana y el volumen de tránsito.

El convenio establece a Enersa como unidad ejecutora y determina que la Municipalidad afrontará el costo total de la operación, que asciende a $1.265.820.500, IVA incluido. El pago se distribuye en 18 cuotas mensuales, con seis meses de gracia y una tasa subsidiada por la Provincia. Esta modalidad de financiamiento permite concretar la inversión sin comprometer la estabilidad presupuestaria municipal.