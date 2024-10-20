Gualeguaychú volvió a ser de un Torneo Provincial organizado por la Federación Entrerriana de Fútbol después de doce años.

Central Entrerriano fue el encargado de recibir a 24 delegaciones de distintos puntos de la provincia, en un evento que reunió a alrededor de 500.

El estadio “Julio Colazo” del Parque Unzué fue escenario del Torneo Provincial de Clubes en la categoría 2014.

En lo deportivo, el local Central Entrerriano resultó subcampeón tras perder la final por penales, por el marcador de 4 a 3, frente a Olimpo de Concordia, luego del empate sin goles en el tiempo reglamentario.

En fase de grupo, el conjunto de profesor Juan Pablo Cuba le ganó a Gualeguay Central 4 a 0, derrotó a Cultural Aranguren 3-0 e igualó 1-1 con Santa Rosa de la Liga de Colón.

En octavos venció a Victoria 1-0, en cuartos se enfrentó nuevamente a Colón Aranguren, a quien superó penales, después de empatar 1-1 y en semifinales derrotó a Defensores de Basavilbaso 5 a 0.

Desde la subcomisión destacaron que se vivió un fin de semana de “fútbol y amistad”, que tuvo su ceremonia de presentación el viernes por la noche en el mítico playón de la cede social del club Central Entrerriano, con una cena de camaradería y entrega de reconocimiento a los 24 clubes participantes.