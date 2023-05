Por Amílcar Nani y Fabián Miró

“Hoy salió una resolución en el juzgado Civil y Comercial que tramita la quiebra del ex Sanatorio Agos, en donde la jueza que está a cargo del juzgado, que es la doctora Susana Rearden, decretó la conclusión de la quiebra por avenimiento, en cabeza de la cooperativa”, informaron a Ahora ElDía Heidi Boueke y Fabián Moreno Navarro, abogados de la Cooperativa Jeannot Sueyro.

Por lo tanto, tras la conclusión de la quiebra, la cooperativa se convirtió en la adquisidora de los bienes del ex Sanatorio Agos, incluido el edificio ubicado en Andrade y Ayacucho y todo el mobiliario indispensable para prestar los servicios de salud.

“La resolución judicial de este martes implica que concluyó el proceso que comenzó a mediados del año pasado, cuando la cooperativa logró conseguir el 100% de las conformidades que se requieren legalmente para poder iniciar este planteo judicial”, explicaron los letrados.

Según había explicado a fines del año pasado el presidente de la Cooperativa Jeannmot Sueyro, Telmo Martínez, a cada acreedor se le propuso un plan de pago, e incluso hubo gente que dio su conformidad donando sus acreencias. Sin embargo, todos esos acuerdos tenían que ser homologado por la justicia.

“Para conseguir todo lo anterior, se tuvo que renegociar todos los pasivos del AGOS y firmar acuerdos de pago con todos los acreedores. Posteriormente, todo eso se presentó ante el juzgado, y la jueza mandó a llevar adelante varias medidas previas para garantizar que se haya dado cumplimiento a todo el procedimiento previsto. Para esto, se publicaron edictos, entre otras cuestiones”.

“Lo importante es que en el día de hoy se hizo lugar a nuestro pedido y con eso, por supuesto, la Cooperativa Jeannot Sueyro se convirtió en la adquisidora de los bienes del ex Sanatorio AGOS”, celebraron.

La actualidad de la Cooperativa

El ex Sanatorio estuvo cerrado un año, en 2016, para volver a abrir sus puertas en 2017. “Comenzamos 34 y hoy andamos en los 70 cooperativistas. La Cooperativa ha crecido desde entonces en infraestructura y en servicios, gracias al esfuerzo de los asociados que pasamos y sobrellevamos momentos muy duros”, comentó por su parte el presidente de la Cooperativa Jeannmot Sueyro, Telmo Martínez, en declaraciones a Ahora ElDía.

La Cooperativa es vital en la salud de la ciudad por los servicios que ofrece en una urbe que se caracteriza por tener un número de camas menor a lo que Gualeguaychú necesita. Al respecto, Telmo Martínez, señaló que “tenemos 22 camas en piso, 6 en terapia intensiva, y tenemos 2 o 3 más para las urgencias y para recuperar a pacientes. Es poco hoy, y nos viene pasando, hace varios días, que estamos escasos de cama por la demanda y se dan momentos en que no podemos internar a pacientes por la falta de cama, viéndonos obligado a derivar en su mayoría al Hospital porque el problema de las camas es común a todas las clínicas privadas”.

“Esta es una época donde se presentan más patologías que en otra estación del año y mayor cantidad de gente atendiéndose con los especialistas”, explicó.

Los insumos médicos

Martínez contó en diálogo con Ahora ElDía que la cooperativa médica maneja un promedio de 500 medicamentos mensuales y que al aumentar en forma desmesurada produce un desequilibrio.

“Siempre vamos tirando de atrás porque la inflación te come, suben los precios anticipadamente y uno cobra a los 80 o 120 días el pago de las obras sociales, a un valor que la inflación se devoró”, comentó, y agregó que “son muy pocas las que pagan en tiempo y forma, hoy por hoy la que está cumpliendo es el IOSPER”.

Destacó que “para colmo, nosotros como cooperativa, no estamos subvencionados como todos los otros entes de salud. Por ser cooperativa no tenemos la ayuda del Estado, mientras que las clínicas privadas que hay en el país cobraron en su momento una ayuda que le da el estado a las empresas porque estamos en emergencia sanitaria, que incluso ahora se extendió hasta diciembre de 2023”.

Detalló que “en la Cooperativa no somos empleados, somos socios, nos encuadramos y no recibimos ayuda. Hoy estamos afuera de esa ayuda, pese que cobramos menos que un empleado de Salud”.

Martínez sostuvo que muchos de los insumos “provienen del exterior a valor dólar, algunos se abonan al valor del oficial y otros un poco más elevados, ni hablar de la aparatología médica”.

Recordó que “la pandemia fue muy dura, nos obligó a reestructurar un montón de cosas, pero se pudo superar y ahora nos toca sobrellevar una inflación que nos saca varios cuerpos en lo que es muy malo para la salud de nuestra economía. Dijo que los medicamentos e insumos se consiguen, pero “a veces no se respetan los precios como lo marca el estado. Te entregan el medicamente pero a determinado valor que no suele ser el que corresponde. Es muy difícil proyectarte con tanta inflación, yo creo que eso es muy complejo, pero bueno, no es una solución que la tengamos que dar nosotros. En algún momento alguien la va a tener que dar porque, los argentinos, somos cíclicos con el tema inflacionario”, opinó.