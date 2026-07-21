Desde la Municipalidad de Gualeguaychú informaron que este martes concluyó la reconstrucción de la esquina de Primera Junta y Lestonnac, uno de los puntos de mayor circulación vehicular del norte de la ciudad, utilizado por numerosos transportes pesados que ingresan o salen de Gualeguaychú por el Acceso Norte y la Ruta Internacional 136.

El tránsito por el sector, cerrado desde el 26 de junio a raíz de un estado de deterioro total y el comienzo de la obras de reconstrucción, volverá a habilitarse este miércoles a las 8 de la mañana.

Durante este tiempo, el proyecto completó su ciclo integral, el cual incluyó la demolición de los badenes y bocacalles y su posterior reconstrucción en hormigón. Luego siguió el proceso de pavimentación con la colocación de una manta geotextil y de la última parte de la carpeta mediante asfaltado en caliente.

Finalmente este martes comenzó el trabajo de asfalto en caliente, a cargo del personal de la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura, con maquinaria municipal, una terminadora y dos rodillos compactadores.

“Durante el proceso de la pavimentación, las cuadrillas municipales acompañaron el paso de las máquinas con rastrillos metálicos para corregir los bordes y emparejar los sectores donde la extendedora no llegó con precisión para que, de esta manera, la reconstrucción se mantenga en el tiempo y no sea todo un simple parche temporario”, indicaron.