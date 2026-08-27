Obras Públicas concluyó este miércoles la reconstrucción total de la calle Perigán, entre 3 de Diciembre y Boulevard Daneri, un proyecto total que alcanzó más de 3.500 m² de calzada asfáltica urbana totalmente renovada y que fue financiada con recursos provenientes de las arcas municipales.

Antes de esta intervención, este corredor de la zona oeste de la ciudad exhibía un avanzado deterioro estructural, evidenciado en deformaciones permanentes, fisuración generalizada, baches, pérdida de material, hundimientos localizados y fallas originadas por deficiencias en la infraestructura subterránea existente.

“Si vivís o pasaste alguna vez por calle Perigán, sabés muy bien que estaba detonada, con un pozo al lado del otro y que los autos se rompían todo el tiempo. Pero eso ya no pasa más, porque terminamos la reconstrucción completa de más de 3500 m2 de asfalto y de hormigón”, remarcó el intendente Mauricio Davico cuando el tráfico vehicular se rehabilitó este miércoles por la mañana.

Las tareas incluyeron la demolición de las losas de hormigón en mal estado, la reconstrucción de todos los sectores afectados y la construcción de la nueva carpeta de rodamiento a lo largo de cinco cuadras equivalentes a 600 metros lineales.

Durante los trabajos, además, se realizaron más de 40 conexiones nuevas de agua y cloaca; se chequeó el funcionamiento de las existentes; se retiraron tres guardaganados que fueron reemplazaron por conductos de hormigón; se mejoró el sistema cloacal con la instalación de válvulas, hidrantes y nuevas tapas de registro. Es por todos estos trabajos que la infraestructura de servicios subterráneos quedó, a su vez, en condiciones plenamente operativa.

“Lo que hicimos fue levantar todo porque estaba destruido, pero también hicimos más de 40 conexiones de agua y de cloaca y sacamos los viejos guardaganados, que eran un peligro para los que andaban en bicicleta, en moto o pasaban caminando. Estos fueron reemplazados por canales de hormigón armado, y en la punta colocamos boca de tormenta para mejorar el escurrimiento", señaló el Presidente municipal.

Al término de la obra, la calzada tiene las condiciones estructurales acordes al nivel de servicio actual: capacidad portante adecuada, correcta evacuación de aguas superficiales, eliminación de los puntos de conflicto que generaban los guardaganados y una superficie de rodamiento segura, uniforme y apta para soportar las cargas de tránsito previstas durante la vida útil de diseño.

“También hicimos los cordones cuneta rotos, y tras hacer todo esto hicimos suelo cal, suelo cemento y arriba colocamos la carpeta asfáltica y, en algunos casos, hormigón. Es una obra que realmente se hizo en serio”, enfatizó Davico, y agregó: “además, aprovechamos a podar los árboles, limpiar las veredas, sacar la mugre y los montículos y, en los próximos días, vamos a calzar los cordones”.