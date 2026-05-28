Luego de varios meses de trabajo, operarios de la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura asfaltaron el último tramo del boulevard Pedro Jurado entre la Terminal de Ómnibus y Urquiza, un proyecto para el cual el Municipio invirtió más de 1.000 millones de pesos para su reconstrucción total. La obra incluye además, demarcación de sendas con pintura dermoplástica aplicada por extrusión, 60 carteles verticales de señalización y radares de control de velocidad máxima (40 k/h).

“Finalmente hemos terminado el reasfaltado del Boulevard Pedro Jurado, y todo esto se pudo hacer gracias a la plata de tus impuestos, pero también gracias al trabajo de todos nuestros trabajadores municipales, tanto los que actuaron acá sobre las calzadas como los que están también en la Planta de Asfalto Municipal y todas las demás dependencias que trabajaron en este proyecto”, sostuvo el intendente Mauricio Davico cuando asistió este miércoles al mediodía a la finalización del último tramo de asfaltado, donde agradeció a todos los trabajadores presentes. “Esta es una gran obra para nuestra ciudad, y con obras concretas como estas es que Gualeguaychú avanza”, remarcó.

El esquema de trabajo contempló la realización de un fresado integral de toda la traza, la reparación de baches de toda índole, la aplicación de una capa riego asfáltico y la posterior colocación de una mezcla asfáltica hasta ahora inédita en Gualeguaychú debido a que para estos trabajos se utilizó un asfalto modificado para que tenga el doble de durabilidad que el asfalto convencional.

“Más durabilidad es sinónimo de menos posibilidad de rotura y de la formación de huellas, porque cuando hace mucho calor, el asfalto convencional se ablanda y cuando pasa un camión deja marcada la huella”, remarcó el Intendente sobre las 92,5 toneladas de asfalto modificado tipo AM3 marca Shell que el Gobierno de Gualeguaychú había adquirido tras una inversión superior a los 232 millones de pesos.

La clave de la durabilidad del asfalto modificado radica en que incorpora polímeros a la mezcla tradicional, lo que mejora su elasticidad, resistencia y comportamiento frente a temperaturas extremas. Esta tecnología reduce la aparición de deformaciones y huellas, prolonga la vida útil de la carpeta y disminuye la necesidad de reparaciones frecuentes.

Los trabajos comprendieron la reconstrucción de 20.000 metros cuadrados de calzada, lo cual equivale a 48 cuadras de longitud convencional. Además, el proceso constructivo incluyó la colocación de una membrana geotextil, un material sintético que actúa como capa de separación y refuerzo entre la base y el pavimento y que su función principal consiste en distribuir cargas, evitar el reflejo de grietas y mejorar la durabilidad del conjunto vial.

Actualmente, el único trabajo que queda en marcha sobre el boulevard Pedro Jurado es la demarcación horizontal sobre las dos calzadas, las cuales no sólo contemplan el marcado de las sendas peatonales sino también las líneas de frenados, las líneas para dividir los carriles, los sectores habilitados para estacionamiento, las flechas que indican hacia dónde se puede doblar y el máximo de velocidad permitido.

“Esta obra ya da una mayor seguridad a los vecinos, turistas y transportistas que circulan por acá, por lo que el boulevard ya es más seguro porque la calle va a quedó como corresponde. Sólo está en proceso de colocación las demarcaciones viales y las respectivas señaléticas para que el proyecto esté completamente terminado”, sostuvo el intendente Davico.

De esta manera, el Gobierno de Gualeguaychú comienza a poner fin a uno de los trabajos y proyectos más ambiciosos de la gestión del intendente Mauricio Davico ya que se puso fin a los trabajos de mayor envergadura de una de las obras de infraestructura urbana más importantes de 2026.

Detalles finales para el boulevard Pedro Jurado

Ya se iniciaron los trabajos para dar los detalles finales a la obra del boulevard Pedro Jurado, el cual consta de la demarcación horizontal de 1.400 metros cuadrados de señaléticas sobre las calzadas.

Los trabajos están a cargo de la empresa Fevial S.A., y se harán durante la noche para no entorpecer el tráfico vehicular diurno.

Las líneas de frenados, las separaciones de carriles, las flechas que indican los lugares donde se puede doblar, los lugares asignados para estacionamientos y los pasos peatonales –conocidos también como líneas de cebras– se realizan mediante la técnica de pintura termoplástica aplicada por extrusión, un sistema de señalización vial en caliente que ofrece una excelente adherencia, reflectividad y una vida útil prolongada.

Cada una de las sendas que se realizarán tendrán 2,5 metros de largo por 0,50 metros de ancho, con una separación de 40 centímetros; y todo este dibujo estará precedido por una línea de frenado que tendrá la medida de la calzada y 40 centímetros de largo.

A ello se le suma la colocación de 60 carteles de señalización verticales y radares de control de la velocidad máxima (40 km/h).

Estos trabajos continuarán durante las noches de esta semana y principio de la siguiente, hasta que todo el trayecto entre Artigas y Urquiza esté completo.