Desde la Municipalidad informaron que finalizó la recuperación integral del Skatepark de la ciudad, con trabajos que incluyeron la reparación del hormigón dañado, la colocación de nuevas barandas, el pintado de todo el piso y la realización de un mural a cargo de una artista local.

Los operarios actuaron sobre toda la superficie de la pista, ya que se rellenaron con hormigón las partes rotas, y se reacondicionaron las zonas agrietadas que acumulaban el deterioro propio del uso continuo.

Las rampas que estaban dañadas se rehicieron o repararon con hormigón, el material clásico de este tipo de espacios, que devuelve firmeza a las transiciones y a los planos inclinados. Además, la renovación sumó barandas nuevas en distintos sectores del circuito.

El piso se pintó por completo con un diseño de formas angulares en azul, celeste y blanco, con detalles en negro sobre rampas y obstáculos, que reemplazó el gris original del hormigón. Ese diseño atraviesa todos los sectores de la pista, de modo que ahora el predio se reconoce a la distancia por su paleta, que dialoga con los colores del mural.

Finalmente, las terminaciones de los bordes se realizaron a mano, con llana y mezcla fresca, un trabajo de precisión que exige oficio y paciencia.

La parte artística estuvo a cargo de la artista local Camila Pralong, quien realizó un mural en uno de los espacios más visibles del lugar, sobre el sector hundido de la pista.

La obra se desarrolla sobre un fondo negro que realza el nombre de la ciudad, escrito en letras grafiteadas en celeste y verde, acompañado por personajes ilustrados que se deslizan en roller y en skate.

Las tareas se emprendieron por una demanda de quienes frecuentan el espacio, amantes del skate, el BMX y los rollers, quienes mencionaron que, si bien es un lindo punto de encuentro para pasar el rato y hacer deportes, el pavimento y la superficie de la pista mostraban un desgaste notorio.

La conjunción de reparación estructural y propuesta estética convirtió una tarea de mantenimiento en una renovación visible para deportistas, pero también para el resto de la comunidad y los visitantes que llegan a la ciudad.

El resultado devuelve a Gualeguaychú un circuito en condiciones para la práctica cotidiana, con superficies reparadas, trazado renovado y una identidad visual propia que combina color y grafiti.

El Skatepark de Gualeguaychú es un espacio público dedicado al skateboarding y a la cultura urbana, emplazado en Costanera Sur, en la intersección de Almirante Brown y Belisario Roldán.

Es considerado uno de los primeros skateparks construidos en la provincia de Entre Ríos y funciona como ámbito de reunión para deportistas locales y para actividades recreativas.

Su equipamiento incluye rampas, quarters y transiciones clásicas de hormigón, a lo que se suman rampas de accesibilidad y estacionamiento adaptado, además de ser un espacio al aire libre, de acceso libre y gratuito, disponible las 24 horas. El predio se emplaza en un entorno verde y arbolado, con el río como telón de fondo, característica que aporta un valor paisajístico adicional a quienes lo visitan.

La pista reúne a practicantes de tres disciplinas, que comparten un mismo circuito y una misma comunidad urbana, y es la referencia pública para quienes se inclinan por el skate, el BMX y los rollers.