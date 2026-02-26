La undécima edición del Encuentro Cultural y Deportivo Gurisito Sabalero, organizado por el club Pueblo Nuevo, llegó a su fin este martes con la disputa de las finales en las distintas divisionales. La jornada se desarrolló en un clima festivo, con el acompañamiento de las familias y la participación de cientos de niños que formaron parte del tradicional evento.

En lo deportivo, Defensores del Oeste se consagró campeón en la categoría 2014; Gimnasia festejó en las divisionales 2015 y 2017; Central Entrerriano se quedó con el título en la categoría 2016; mientras que Juventud Unida celebró en la categoría 2018.

Desde la organización también destacaron la participación de nuevos equipos como el Deportivo Curita Gaucho, Escuela Municipal de Ceibas y el debut absoluto de Boca Gualeguaychú.