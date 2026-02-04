Finalizó una nueva edición del torneo de pádel por equipos de Patio Pádel, una competencia que ya forma parte del calendario deportivo de verano en Gualeguaychú y que, una vez más, contó con una amplia participación de jugadores y jugadoras de la ciudad.

El certamen se desarrolló entre el 28 de diciembre y el 1 de febrero, con la participación de catorce equipos y más de cien jugadores—en ambas ramas— que a lo largo de varias semanas disputaron encuentros en las canchas del complejo. Los partidos se jugaron los días martes, jueves, viernes y domingo, con una constante presencia de público que acompañó cada jornada.

Debido a la cantidad de equipos inscriptos, el torneo se organizó en dos zonas de siete equipos, bajo un formato de todos contra todos. Los cuatro mejores de cada grupo avanzaron a la instancia de playoffs, lo que permitió sostener el nivel competitivo durante todo el campeonato.

Cada serie se definió a través de tres partidos por cruce —partido A, B y C—, con la particularidad de que los equipos podían alternar a sus jugadores, un sistema que aportó variantes tácticas y le dio dinamismo al desarrollo del torneo.

En esta edición, el equipo “Tori the Bull” se consagró campeón tras imponerse en la final ante “Mosquita Muerta”. Gracias al acompañamiento de los sponsors, se entregaron importantes premios para los jugadores de los equipos campeón y subcampeón.

Desde la organización destacaron el balance positivo de esta edición y anticiparon que, de cara al próximo verano, la expectativa es que se sumen aún más equipos, acompañando el crecimiento de un deporte que sigue ganando espacio en Gualeguaychú.

El pádel vive una nueva revolución y Gualeguaychú es protagonista

En las calles, en los clubes y en cada cancha ocupada, es imposible no notarlo: el pádel está atravesando una verdadera revolución. Tal como ocurrió en los años 90, este deporte vuelve a crecer de manera explosiva, no solo en nuestra ciudad sino también a nivel mundial. Grandes marcas, nuevos circuitos profesionales y países que apuestan fuerte a su desarrollo reflejan un fenómeno que ya es global.

Gualeguaychú no es ajena a este movimiento. En los últimos años, el circuito libre local ha reunido en muchas fechas a más de 100 parejas en categorías masculinas, mientras que el circuito femenino ha superado las 60 parejas por jornada, cifras que hablan del enorme crecimiento y del interés sostenido tanto en varones como en mujeres.