Finalmente, Ángel Giano no tiene Covid-19: ahora dio negativo su hisopado

Días atrás se había confirmado la noticia de que el presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Ángel Giano, había contraído coronavirus. Finalmente, la muestra del hisopado fue reprocesada y arrojó un resultado falso positivo.

Al respecto, el diputado se expresó en las redes sociales y dijo que "quiero contarles que recibí el llamado en horas de la tarde del Ministerio de Salud y del Hospital de la Baxada para informarme que la muestra extraída del hisopado que me realicé el martes fue reprocesada, al igual que otras, arrojando un resultado falso positivo, lo que significa que no soy portador de Covid-19".

"Por recomendación de los especialistas seguiré aislado por ser contacto estrecho, cumpliendo mis funciones en forma normal desde mi domicilio en Paraná por el periodo de aislamiento que corresponde, cuidándome para cuidar a las y los demás", dijo.

Asimismo, confirmó que "he pasado horas de mucha angustia e incertidumbre pero acompañado por familiares, seres queridos, amigas y amigos a los que quiero por este medio agradecerles por los mensajes de apoyo y de afecto recibidos en estos días. Me hicieron sentir muy acompañado y me dieron mucha fortaleza".

"Es importante que con responsabilidad sigamos cumpliendo con las normas de prevención y que colaboremos en la batalla contra la pandemia quedándonos en casa. Para superar este momento es necesario que todas y todos nos comprometamos y trabajemos juntos teniendo como herramienta fundamental la solidaridad".