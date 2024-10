Luego de que se supiera que el ex integrante de One Direction Liam Payne había muerto luego de caer de un tercer piso en Argentina, todas las miradas se posaron en los ex miembros de la banda: Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson y Niall Horan.

Finalmente, el jueves por la tarde desde la cuenta oficial de la banda se publicó un mensaje sobre la muerte de Payne:

“Estamos completamente devastados por la noticia del fallecimiento de Liam. Con el tiempo, y cuando todos puedan hacerlo, habrá más que decir. Pero por ahora, nos tomaremos un tiempo para lamentarnos y procesar la pérdida de nuestro hermano, a quien amábamos muchísimo”, comenzó la esquela.

“Los recuerdos que compartimos con él serán atesorados para siempre. Por ahora, nuestros pensamientos están con su familia, sus amigos y los fanáticos que lo amaron junto a nosotros. Lo extrañaremos terriblemente”, continuó el mensaje.

“Te amamos Liam”, concluyó el mensaje firmado por Louis, Zayn, Niall y Harry, los cuatro miembros restantes que fueron parte de One Direction.