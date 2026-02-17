El intendente de Pueblo Belgrano, Francisco Fiorotto, resaltó el excelente balance que se realizó del fin de semana de Carnaval en la localidad, que tuvo 100 por ciento de ocupación y un interesante movimiento de turismo.

“El movimiento turístico generó un importante flujo económico en toda la microrregión, beneficiando directamente a emprendedores, comercios, prestadores gastronómicos, complejos de bungalows, alojamientos y al sector termal. Toda la cadena vinculada al perfil de Pueblo Belgrano se vio ampliamente movilizada, con una afluencia de visitantes que superó las expectativas”, indicó el intendente.

Asimismo, remarcó que “durante el fin de semana, y pese al alto movimiento de turistas, los servicios funcionaron con total normalidad, la recolección de residuos se realizó sin inconvenientes, el servicio de la Cooperativa de Agua y Cloacas no registró problemas, no se reportaron reclamos vinculados al suministro de energía eléctrica y se dispuso de un refuerzo especial de ambulancias las 24 horas, sin registrarse inconvenientes mayores”.

Por último, Fiorotto sostuvo que “este resultado es fruto del trabajo coordinado entre el Municipio, las instituciones y el sector privado, consolidando a Pueblo General Belgrano como un destino ordenado, seguro y en constante crecimiento”.

Cabe señalar que Pueblo Belgrano presentó una ocupación del 100 por ciento en todos sus complejos homologados desde el sábado, recibiendo turistas de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Corrientes y de la República Oriental del Uruguay, además de diferentes puntos de Entre Ríos.