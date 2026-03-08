En la noche del sábado se realizó el anteúltimo encuentro de “Cortá la Semana” en Pueblo Belgrano, el cual contó con la presencia del presidente municipal Francisco Fiorotto, quien acompañó una nueva jornada de este evento que durante el verano reunió a miles de personas.

“Quiero agradecer a los vecinos de Pueblo General Belgrano, a los visitantes de Gualeguaychú, a las familias y a los turistas que miércoles tras miércoles se acercaron a disfrutar. Sin ese acompañamiento, nada de esto sería posible”, expresó el intendente en el escenario principal.

La propuesta, libre y gratuita, se desarrolló durante enero, febrero y marzo y convocó aproximadamente a 80.000 personas, en una iniciativa privada que contó con el acompañamiento de la Municipalidad.

“Hemos sido testigos del éxito de esta propuesta, inclusive los días miércoles, en plena semana laboral. Queda de manifiesto que cuando las cosas se hacen bien y se piensa en la gente, la comunidad acompaña”, destacó Fiorotto, quien también agradeció el trabajo de organizadores, emprendedores, feriantes, comercios y empleados municipales que hicieron posible cada jornada.

