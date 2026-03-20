El intendente de Pueblo Belgrano, Francisco Fiorotto, inauguró este jueves en el salón del Jardín Maternal Belgranito, el XV período de Sesiones Ordinarias del HCD, con un discurso en el que repasó las principales obras realizadas durante el 2025 y una propuesta de diez ejes de gestión para el presente año.

“Pueblo Belgrano es una comunidad que crece constantemente, gracias al esfuerzo de todos. Un pueblo que en los últimos años ha consolidado su perfil como una comunidad pujante, dinámica y con una fuerte vocación de progreso. Detrás de cada obra, de cada proyecto y de cada decisión de gobierno, hay vecinos y vecinas que todos los días apuestan por este lugar para vivir, trabajar y construir su futuro”, expresó Fiorotto.

“Hoy podemos decir con orgullo, que nuestra comunidad en promedio, cuenta con un 80% de cobertura en los servicios básicos que necesita y merece, como agua potable, cloacas, gas natural y energía eléctrica. En la planta urbana, se ha alcanzado el 100% de cobertura de energía eléctrica, un 80% de cobertura en cloacas y un 60% de conexión a la red de gas natural”, puntualizó el intendente, añadiendo que “estos avances han sido posibles gracias al trabajo sostenido de la Cooperativa de Agua y Cloacas y de la Cooperativa Eléctrica de Gualeguaychú, junto al acompañamiento permanente del Municipio, que ha impulsado y gestionado obras y financiamiento para ampliar y mejorar la infraestructura existente”.

En materia de obras públicas realizadas en 2025, el intendente resaltó que “hemos avanzado de manera sostenida en la implementación de obras de infraestructura básica en distintos puntos de la localidad, ejecutando intervenciones en la red vial, con obras como construcciones de badenes, desagües pluviales y obras complementarias, que han permitido optimizar el escurrimiento del agua y mejorar la transitabilidad en amplias zonas del ejido urbano”.

Fiorotto resaltó el trabajo realizado en Avenida Frondizzi, ente calles 13 de Junio y Jeannot Sueyro, donde se hizo un entubado en un trabajo articulado entre el sector público y privado. El privado aportó los materiales y el Municipio ejecutó la obra y el mejoramiento del lugar. También resaltó las obras realizadas en el Loteo Reynoso, una de las zonas históricamente más afectadas por las inclemencias climáticas. Con una inversión aproximada de 80 millones de pesos, se ejecutaron obras de mejoramiento vial y desagües pluviales, que transformaron y mejoraron sustancialmente las condiciones de transitabilidad y capacidad de drenaje.

Dentro de las obras finalizadas, se remarcó la colocación de pavimento articulado en 200 metros en la Avenida Mariano Sánchez, desde su intersección con Francisco Fiorotto, completando de esta forma l primera etapa de la obra, que tuvo un gasto aproximado de 30 millones de pesos.

En cuanto a la luminaria pública, Fiorotto resaltó que “durante 2025 se realizó una inversión superior a los 50 millones de pesos, destinada a la renovación y ampliación del sistema de alumbrado público, a través de la adquisición de materiales eléctricos y plafones led. El compromiso de esta gestión es profundizar este proceso de modernización con una inversión que superará la realizada el año anterior, para seguir mejorando la iluminación en todos los sectores de Pueblo Belgrano”.

Repasando las obras proyectadas para 2026, el intendente resaltó el convenio firmado con Vialidad Provincial, que incorporará 2000 toneladas de piedra basáltica para la mejorar de las calles. El organismo provincial aportará el transporte y el Municipio se hará cargo de la adquisición del material, para intervenir en 70 calles de Pueblo Belgrano, con una inversión superior a los 100 millones de pesos.

Otras dos obras importantes que cuenta en carpeta del Municipio, es la finalización de la senda peatonal que une Pueblo Belgrano con Gualeguaychú, con una inversión de 40 millones de pesos y una colectora central de cordón cunera y badenes, para optimizar los desagües pluviales y la trama vial en Nuevo Pueblo Belgrano, con una inversión superior a los 100 millones de pesos.

Fiorotto resaltó los avances en materia de seguridad, con la instalación de nuevas cámaras de videovigilancia y la mejora en la conectividad del Centro de Monitoreo, trabajo que se ha realizado en conjunto con la Comisaría Quinta, previéndose para el presente año la incorporación de nuevas cámaras y mayores puntos de control y vigilancia, para continuar reforzando la seguridad de Pueblo Belgrano.

Finalmente, Fiorotto hizo hincapié en los diez de gestión fundamentales para el presenta año de gobierno, remarcando que “acercaremos el Municipio a los Vecinos a través del Programa ‘Te escuchamos, para crecer en Comunidad’, en el cual se trabajará en conjunto realizando mejoras en las calles, tareas de limpieza y mantenimiento y con el acompañamiento todas las áreas que forman parte de la gestión”.

1- Se trabajará fuertemente en los desagües pluviales y en el mantenimiento de la trama vial, mejorando calles y garantizando mejores condiciones de transitabilidad para todos los vecinos.

2- Fortalecer la seguridad, incorporando más cámaras de videovigilancia y mejor tecnología, trabajando de forma articulada con las fuerzas de seguridad.

3- Fortalecer el área de Desarrollo Social, acompañando a nuestros adultos mayores, trabajando con ANAF, impulsando la Oficina de Empleo y desarrollando talleres municipales, con el objetivo de contener y acompañar a los sectores más vulnerables de la comunidad.

4- Seguir gestionando junto a la Cooperativa de Agua Potable para que cada vez más vecinos puedan acceder a los servicios de agua potable y cloacas en sus domicilios.

5- Trabajar mancomunadamente con el Centro de Salud “Carlos Artusi”, para mejorar la infraestructura y los servicios relacionados con la salud.

6- Seguir acompañando la educación, fortaleciendo el trabajo del Jardín Maternal Belgranito y apoyando a las instituciones educativas de nuestra comunidad.

7- Continuar apoyando a las instituciones intermedias a través del Programa Somos, generando aportes y actividades conjuntas.

8- Impulsar eventos deportivos, culturales y educativos que fomenten la participación ciudadana, fortalezcan el encuentro entre vecinos y ayuden a dinamizar la economía local, trabajando también junto a los prestadores turísticos para seguir posicionando a Pueblo Belgrano como un destino para disfrutar.

9- Seguir cuidando al medio ambiente y nuestro entorno natural, porque somos un pueblo con mucho verde y queremos continuar protegiendo esa identidad que nos distingue.

10- Continuar incorporando tecnología a la gestión municipal, para agilizar el trabajo interno, modernizar los procesos y mejorar la atención de cada vecino.