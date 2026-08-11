La Municipalidad de Gualeguaychú y la Escuela Normal Superior “República Oriental del Uruguay” de la ciudad de Colón firmaron un Convenio Marco Interinstitucional orientado a la formación práctica de futuros profesionales en materia ambiental.

El acuerdo, acompañado por su correspondiente protocolo específico, está destinado a los alumnos de la Tecnicatura Superior en Conservación, Uso y Gestión de Bienes Naturales Comunales. Mediante esta alianza, los estudiantes llevarán a cabo las actividades formativas de la materia Prácticas Profesionalizantes en áreas naturales protegidas del municipio.

Los espacios definidos para el desarrollo de las tareas de campo, conservación e investigación —bajo la órbita de la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria— son la Reserva Natural “Las Piedras”, el Parque Florístico y el Centro de Interpretación del Patrimonio Natural “La Delfina”.

“Esta articulación entre el sector público y el sistema educativo aporta herramientas concretas de trabajo en territorio, promoviendo el cuidado, la conservación y la divulgación de los recursos naturales y la gestión sustentable en la región”, resaltaron las autoridades.