El inicio del proceso judicial tuvo lugar esta semana y debió ser suspendido debido a que la fiscal Martina Cedrés alegó “parcialidad manifiesta” de parte de la jueza Alicia Vivian, quien precedía el juicio. En este contexto, la fiscal se encuentra redactando un recurso para interponerlo ante la Cámara de Casación de Concordia para que se designe un nuevo juez o se continué con el proceso, pero con la garantía de que será direccionado de buena manera.

María Julia Martínez, de 55 años, domiciliada en el barrio La Cuchilla, falleció en octubre de 2021 como consecuencia de un accidente entre su moto y una Ford Ranger, conducida por otra mujer de 45 años. Todo sucedió en la esquina de Rivadavia y Fray Mocho. La mujer estuvo hospitalizada varios días, pero su situación fue empeorando hasta que falleció.

Todo el problema se desató cuando luego de haber comenzado con las audiencias públicas, Vivian no permitió ingresar a la sala a los miembros de la Asociación Civil por Verdad y Justicia (Aciverjus), quienes estaban en apoyo de la víctima fatal y sus familiares.

“Cuando se inicia la audiencia de juicio me encuentro con que no estaba la gente de Aciverjus, yo antes tenía otra audiencia por lo que no me encontraba en el momento que ocurrieron los hechos. Les mando un mensaje para que ingresen y me dice un empleado que no podían, entonces lo planteo y me hace saber la jueza que había decidido que no entraran porque la defensa había dicho que su presencia perjudicaba a la imputada”, contó Cedrés sobre lo ocurrido durante la audiencia.

“Le vuelvo a recordar a la jueza que era un juicio público y vuelve a tomar la palabra de defensa técnica y agregó que estas personas se pararon frente a imputada y la miraron de forma intimidante a pocos centímetros, la jueza reafirmó lo que dijo la defensa, y mantuvo la decisión”, continuó relatando la fiscal.

En este contexto, Cedrés señaló que “se fueron agregando cosas. Continuamos el debate con la declaración de los testigos, y ante la declaración de un testigo, a quien estaban coercionando con preguntas engañosas o sugestivas, objeciono una pregunta y la jueza me respondió de mala forma y no dio a lugar”.

“Era cada vez más marcada la falta de parcialidad. Y a las 11 empezaba la declaración del esposo de la víctima y su hija, que venían con la foto de la Julia Martínez en una remera. Pido cuarto intermedio, lo hablo con ellos, quería poder comunicarles lo que pasaba a la familia y contarle que iba a pedir la suspensión del juicio, y estuvieron de acuerdo”, explicó a Ahora ElDía.

“Fue una cuestión que se fue dando a conocer a medida que se fueron dando explicaciones, y la decisión de no dejar entrar a la gente de Aciverjus fue extra juico y tomada de forma unilateral. Me parece demasiado irregular y si la imputada hubiese sentido la necesidad de que no hubiese nadie al momento de prestar declaración ese hubiese sido el momento para comunicarlo”, aclaró Cedrés.

En este sentido, la fiscal manifestó que no recuerda ningún juicio en el que Acivejus haya generado una situación de violencia o increpante. “Hoy las asociaciones civiles forman parte constitutiva en la sociedad, y no podemos desconocerlas como actores sociales, no puede suceder una justicia de puertas cerradas”, resaltó.

En este contexto, Cedrés se encuentra redactando un recurso que presentará entre este viernes y el lunes que viene a la Cámara de Casación de Concordia para plantear el cambio de juez, que ya está suspendido, o la reanudación del juicio pero con la garantía de que las familias tengan la certeza de que se va a hacer un buen direccionamiento del proceso.

En cuanto a los tiempos que tardaría la Cámara en expedirse, Cedrés fue cauta, aunque contó que va a advertir sobre la necesidad de celeridad en la decisión.

“El pedido es abierto, que la Casación vea la situación y si comparten la misma idea que el Ministerio Publico Fiscal decida la mejor elección tanto para las víctima como para la imputada”, explicó Cedrés.

“Voy a intentar mañana (por el viernes) o lunes presentar la interposición, no quiero que pase más tiempo. Además tenemos muchas causas y el juicio es importante para la familia. Casación de Concordia está compuesta por tres jueces que están trabajando muy bien, venimos bastante rápido, y en este caso particular vamos a pedir alguna celeridad en el tratamiento para que pueda tener lugar este año el juicio”, concluyó la fiscal.

La palabra de la ONG

Miguel Gandolfo, presidente de Aciverjus, contó a Ahora ElDía cómo se dieron los hechos el día de la audiencia por el fallecimiento de Julia Martínez: “Llegamos a la mañana como hacemos siempre, a presenciar los juicios y a acompañar a los familiares de las víctimas. Comunico al secretario que vamos a ingresar al juicio oral y público. Él ingresa y cuando regresa nos dice que la jueza decía que no podíamos entrar. La fiscal estaba adentro y sabía de nuestra participación porque eso genera un cierto acompañamiento a los familiares que declaraban a las 11 de la mañana. Cuando la fiscal me empieza a preguntar por qué no ingresábamos le comunico la decisión de la jueza y se sorprendió. Ella se enteró en ese momento que no podíamos ingresar”.

Ante esta situación, los miembros de la ONG se quedaron afuera y cuando se cruzaron con el juez Arturo Dumón a quien le preguntan si sabe por qué motivo no los habían dejado ingresar y les contesta que tal vez habían intimidado por la remera.

“La respuesta nos sorprendió, cuando hay un intermedio, sale la doctora Vivian y le pregunto en la escalinata con la presencia del policía, por qué no nos dejaban pasar y dice que fue un pedido de la defensa, que nosotros habíamos intimidado. Pregunto por qué era eso, si era por la remera de Aciverjus, porque yo tenía otra y podía entrar, pero me dijo que no, que la decisión estaba tomada. Le hago la misma consulta a Alfredo Vitale, el defensor de la otra parte, y dijo que era un derecho que tenía”.

En este marco, la fiscal sostuvo que “siente que las garantías no están dadas para continuar con el juicio porque no es parcial el actuar de la jueza, lo hizo fuera de lugar, no dentro del recinto”. Por eso, Martina Cedrés, argumentando el motivo, pide la nulidad del juicio, “a lo cual la jueza Vivian dice que Gandolfo la increpó y Vitale dice lo mismo. Por supuesto todo el mundo nos conoce y sabe que no hay lugar para eso, por eso se pide la nulidad del juicio e ir a Casación, donde iremos a declarar y se suspende el juicio”, concluyó el relato de los hechos Miguel Gandolfo.