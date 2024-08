La entrerriana Emilia Mernes vive uno de los momentos más exitosos de su carrera, luego de agotar localidades en los 10 Movistar Arena que realizó y sumar dos estadios Vélez. Además, sigue escalando internacionalmente, y lleva su show mp3 Tour a distintos países, entre ellos España y México. Aunque en las últimas horas vivió un desafortunado momento de la mano de un influencer mexicano.

La cantante viajó hasta Estados Unidos, donde disfrutó de una jornada de juegos, diversión y lluvia en los parques de Disney junto a su novio, Mauro Lombardo Quiroga, más conocido como Duki. Luego de unos días de desconexión, la joven se abocó de lleno al trabajo y se prestó a una entrevista que no terminó bien.

Puede interesarte

El youtuber mexicano Alex Montiel, quien realiza el personaje Escorpión Dorado en su canal Peluche en el Estuche invitó a la artista a ser parte de sus clasistas entrevistas realizadas en un auto. Mientras conduce, pregunta sobre los insólitos detalles de la vida de su entrevistado y en algunas ocasiones, pasa de la raya.

Emilia siempre muestra una personalidad simpática y tierna en sus redes sociales. Sin embargo, cuando el influencer la hizo sentir incómoda, la joven no dudó en ponerle un freno. "¿Ahorita estás soltera, casada, con novio, con todos?", indagó el entrevistador, a lo que Emilia, quien está en pareja con el cantante Duki, respondió: "No, con todos no". "¿Con todos menos conmigo?", devolvió Montiel.

La intérprete de "La Original" aprovechó la cama y contó un poco de su historia de amor con Duki, que comenzó hace tres años: "Pasas Centroamérica y ya no cuenta", acotó el influencer, algo que ya empezó a poner incómoda a la mediática: "¿Cómo qué no? Obvio que sí. Encima está acá mi novio conmigo, así que no te hagas el piola", lo frenó.

Un tiroteador nato, el mexicano no se dió por vencido a la hora de conquistar a la compositora, aunque ésta ya le había advertido sobre su molestia: "¿Tú no sabes que las artistas así de guapas y talentosas como tú, uno de los requisitos es que se mantengan solteras? Lo dice en el marketing de la vida, que necesitamos gente soltera e inspiracional para que todos se enamoren de ti y que sepan que algún día, en algún multiverso, tienen todavía una posibilidad", la aconsejó.

Luego de referirse como su futura esposa, Emilia decidió poner el alto definitivo: "No..., ¿qué futura esposa? Flaco ubicate", contestó al mismo tiempo que recalcó que su público ama la relación que mantiene con Mauro.

Por último, la cantante advirtió que Duki no tendría problema en irse a las manos para defenderla ante las insinuaciones que la incomodan y proteger su relación. Sin embargo, el youtuber mexicano se rió y siguió con los desafortunados comentarios. Dejando de lado el conflicto con el mediático, Emilia Mernes reconoció a Tini Stoessel, Nicky Nicole y Nathy Peluso como sus grandes amigas entre sus colegas musicales, dejando así de lados los rumores de enemistad con alguna.