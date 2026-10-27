La agencia internacional Reuters confirmó este martes por la tarde que Flávio Bolsonaro escapó de Brasil a Estados Unidos luego de la derrota electoral frente a Lula da Silva. El excandidato a presidente incumplió la orden del juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes, que le había exigido entregar todos sus pasaportes —incluidos los extranjeros— a la Policía Federal en un plazo de 24 horas.

La medida se dictó en el marco de una investigación por lavado de dinero que involucra al senador y al abogado Willer Tomaz.

Según la agencia Reuters y otros medios brasileños, el senador Flávio Bolsonaro llegará al aeropuerto de Miami junto con su mujer y sus dos hijas. La información fue confirmada por personas cercanas a la familia.

Además, Bolsonaro le pedirá asilo político al presidente estadounidense Donald Trump.

La decisión de la justicia brasileña contra Bolsonaro luego de la derrota electoral



La decisión de Moraes, tomada el domingo por la noche, incluyó tres puntos clave: prohibición de contacto entre Flávio y Tomaz, cancelación de todos los pasaportes brasileños (también el diplomático) y la entrega obligatoria de cualquier pasaporte de otra nacionalidad.

En junio de 2025, la subsecretaria del Interior de Italia, Wanda Ferro, confirmó que Flávio Bolsonaro posee pasaporte italiano, documento que también debía ser entregado.

Sospechas de salida del país y contactos con Argentina

Según indicó el sitio g1, la Policía Federal investiga si Flávio Bolsonaro abandonó Brasil tras su derrota electoral del domingo 25 de octubre, a pesar de la prohibición del Supremo Tribunal Federal.

Según indicó el diario Folha de Sao Paulo, circulan versiones de que el senador habría cruzado la frontera hacia Puerto Iguazú, aunque la Dirección Nacional de Migraciones informó que no hay registro de ingreso de Flavio Bolsonaro a la Argentina.

Fuente: TN